Cesena-Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv o streaming

Ci siamo. Si gioca questa sera alle 21 il Pescara scende in campo all'Orogel Stadium di Cesena per rientrare nella corsa alla promozione diretta in B. Uno scontro diretto reso ancora più complicato dalle vittorie di ieri di Reggiana e Modena (rispettivamente 3 a 0 alla Vis Pesaro e blitz del Modena a Siena). I granata emiliani sono a +11, i canarini a +7. E il Cesena, avversario temibilissimo di questa sera, è a +5 e vuole allungare per escludere dalla corsa alla B il Delfino.

Diretta in tv su Raisport, streaming su Eleven Sports. Auteri si gioca, forse, anche la panchina. Il tecnico siciliano conferma il 4-3-3, in difesa Ingrosso vince il ballottaggio sul baby Veroli, in attacco Galano titolare, Ferrari e dubbio finale tra De Marchi e D’Ursi sul versante sinistro del tridente.

PROBABILI FORMAZIONI

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Ciofi, Mulè, Gonnelli, Favale; Berti, Missiroli, Ardizzone; Pierini, Caturano; Bortolussi.

A disposizione: Fabbri, Benedettini, Adamoli, Candela, Pogliano, Yabre, Ilari, Munari, Rigoni, Steffè, Tonin, Zecca. Allenatore: Viali.

PESCARA (4-3-3): Sorrentino; Cancellotti, Drudi, Ingrosso, Nzita; Rizzo, Pompetti, Memushaj; Galano, Ferrari, De Marchi.

A disposizione: Iacobucci, Frascatore, Illanes, Veroli, Rasi, Zappella, Diambo, Bocic, Clemenza, D’Ursi, Marilungo, Rauti. Allenatore: Auteri.

Arbitro: Di Cairano di Ariano Irpino.