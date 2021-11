Cesena-Pescara, le ultime sul big match e sul nuovo portiere

Si avvicina una partita cruciale per la stagione del Pescara. Lunedì sera a Cesena (ore 21, diretta Raisport), la squadra di Auteri si gioca una delle ultime chance per rientrare nella corsa alla promozione diretta.

Il tecnico siciliano pensa al 4-3-3 per dare maggiore solidità alla fase difensiva. Tra i pali ci sarà il 2002 Sorrentino. L'ex Drudi certo di una maglia in difesa, ma il giovane Veroli al momento è in vantaggio su Ingrosso per l'alto posto al centro. I terzini saranno Cancellotti, a destra, e Nzita a sinistra. Mediana già fatta con Rizzo, Pompetti e Memushaj. Davanti grande occasione per Galano, con Ferrari e largo a sinistra De Marchi. Non è ancora il momento per tornare dal 1' per Eugenio D’Ursi: dopo il Covid, non ancora in condizione e partirà dalla panchina.

PORTIERE

Società al lavoro per annunciare un nuovo portiere che dovrà rimpiazzare, per i prossimi tre mesi, l'infortunato Di Gennaro. Alessandro Iacobucci, 30 anni, pescarese doc, al momento è il favorito su Filippo Perucchini, anche lui 30enne, ex Lecce e Pistoiese. Il nuovo portiere arriverà nelle prossime ore e sarà aggregato subito alla trafserta di Cesena.

Intanto Di Gennaro ha lasciato la clinica Pierangeli dopo l'intervento chirurgico per ricomporre la frattura della clavicola. "Sono uscito da poche ore dall’ospedale. L’operazione per la frattura della clavicola è andata bene. Già non vedo l’ora di tornare in campo ad aiutare i miei compagni e darò tutto me stesso per farlo il prima possibile", le parole delll'estremo difensore biancazzurro via social.

L'arbitro di Cesena-Pescara sarà Michele Di Cairano di Ariano Irpino, assistenti Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e Marco Lencioni di Lucca. Quarto uomo: Niccolò Turrini di Firenze.