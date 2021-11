Cesena-Pescara: le parole di Auteri, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Galano titolare in attacco, Valdifiori non convocato. Il Pescara deve sciogliere dei dubbi in vista del big match di domani sera all'Orogel Stadium: D'Ursi o De Marchi in attacco, Veroli o Ingrosso al centro della difesa. E il modulo: 3-5-2 o 4-3-3. La seconda ipotesi pare la più accreditata.

A Cesena per dimenticare la pessima prestazione di Teramo in Coppa: “In Coppa abbiamo cambiato tanto, forse potevo cambiare meno, ma ho preferito fare così perché volevo dare delle opportunità a tutti. Cesena è uno snodo importante, lo è ancora di più perché le due partite contro Reggiana e Modena hanno condizionato un po’ il nostro cammino e adesso dobbiamo recuperare punti. Sarà un crocevia importante che ci dirà la strada che dobbiamo prendere”, la conferma dell’allenatore siciliano in conferenza stampa sulla valenza dei 90’ di domani sera. Pescara con il modulo 4-3-3: "Giocheremo sicuramente con il centrocampo a tre, non dico altro". Sull’arrivo del nuovo portiere Iacobucci, subito convocato per Cesena (ma andrà in panchina, titolare il 2002 Sorrentino): "Sono molto contento, l’ho avuto a Latina e lo conosco bene, sarà di certo utile".

Le parole del tecnico del Cesena William Viali su Cesena Today

Probabili formazioni

Orogel Stadium - ore 21 - Tv Raisport - Eleven

CESENA (4-3-2-1) 33 Nardi; 15 Ciofi, 13 Mulè, 27 Gonnelli, 30 Favale; 25 Missiroli, 4 Rigoni, 8 Ardizzone; 10 Pierini; 9 Caturano, 20 Bortolussi. ALLENATORE Viali

Pescara (4-3-3) 22 Sorrentino; 23 Cancellotti, 16 Drudi, 27 Veroli, 29 Nzita; 8 Memushaj, 21 Pompetti, 91 Rizzo; 11 Galano, 9 Ferrari, 30 De Marchi. ALLENATORE: Auteri.

Arbitro: Di Cairano di Ariano Irpino