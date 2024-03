Cesena-Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Aria di festa oggi all'Orogel Stadium – Dino Manuzzi, dove i padroni di casa affrontano il Pescara e potrebbero festeggiare l'approdo in serie B con 4 giornate di anticipo in caso di vittoria. Tutto esaurito l'impianto cesenate, nel computo degli spettatori vanno inseriti anche i 491 tifosi provenienti da Pescara per supportare un Delfino che vuole fare uno scherzetto al Cavalluccio bianconero. E' la partita del cuore di mister Emmanuel Cascione, non solo per i precedenti in bianconero (5 stagioni con una promozione in A al debutto e 29 presenze poi nella massima serie) ma per questioni di famiglia: risiede in città e la figlia è una tifosa bianconera. Sarà in in curva cesenate a tifare in un personalissimo derby. Diramate le liste delle due squadre che duelleranno sotto la direzione arbitrale di Andra Calzavara di Varese a partire dalle ore 16:15, ecco le scelte di Toscano e del collega pescarese:

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo, Francesconi, Saber, Donnarumma; Berti, Kargbo; Shpendi. A disp. Siano, Klinsmann, Coccolo, Ciofi, Piacentini, Valentini, Pierozzi, David, Varone, De Rose, Chiarello, Ogunseye, Corazza. All. Toscano

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani Mussolini, Brosco, Mesik, Milani; Aloi, Squizzato, Dagasso; Merola, Cuppone, Accornero. A disp. Gasparini, Pierno, Moruzzi, Pellacani, Di Pasquale, Staver, De Marco, Franchini, Tunjov, Meazzi, Masala, Vergani, Sasanelli, Cangiano, Capone. All. Cascione

La cronaca live – Cesena-Pescara 0-0 – PRIMO TEMPO - Pescara in tenuta gialla da trasferta. Più Cesena che non Pescara in avvio, come da facile previsione della vigilia. Al 9' è però pescarese la prima occasione vera del match con Cuppone che costringe Pisseri alla prodezza per salvare la sua porta (corner poi senza esiti). Al 19' bolide di Aloi da fuori area, palla sopra la traversa ma non di moltissimo. Ammonito Floriani Mussolini al 20'. Plizzari dice no a Shpendi da posizione defilata al 25'. Si rinnova il duello Plizzari-Shpendi al 33', con il medesimo esito di prima. Ammonito Accornero al 40'. Al 44' Shpendi non trova il tocco sottomisura a due passi dalla porta pescarese su assist di Berti. Dopo 1 minuto di recupero squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO - Si riparte senza cambi nelle due formazioni.