Cena di saluto per i ragazzi della Primavera 2, freschi vincitori della SuperCoppa

Si è svolta ieri sera, nel ristorante "La Terrazza Verde" di Pescara, la cena di saluto alla stagione sportiva 2020/2021 da parte dei ragazzi della Primavera, freschi vincitori della SuperCoppa Primavera2. Erano presenti il presidente Daniele Sebastiani, il vice presidente Gabriele Bankowky, i direttori Giuseppe Geria e Tonino Di Battista, lo staff con i ragazzi al completo e mister Pierluigi Iervese. Ma la stagione non si è conclusa: i ragazzi, infatti, sono oggi in viaggio verso Coverciano, dove domani (12 giugno) alle ore 17:30 affronteranno in test match la Nazionale maggiore, impegnata questa sera negli Europei 2021 contro la Turchia.

Intanto il consiglio federale, riunitosi due giorni fa, ha abolito la norma che vincolava la partecipazione della squadra Primavera al campionato di competenza della prima squadra. Il Pescara Primavera 2, infatti, non avrebbe potuto gareggiare nella Primavera 1 in quanto quest'ultima era riservata alle società di A e B. Adesso, invece, nonostante la retrocessione dei biancazzurri in Lega Pro, la squadra di Iervese potrà comunque prendere parte al torneo conquistato sul campo con la promozione.