Catanzaro - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

“E’ stata una settimana normale con qualche passo in avanti. Vogliamo farlo vedere anche a Catanzaro. E speriamo di poter far nostra la partita. Il Catanzaro? Il campionato ha detto che non hanno punti deboli, hanno dominato. Potrebbero risentire del clima di festa? Me lo auguro, ma non ci credo per niente. Da avversario dovrei spaventarmi, ma vorrei che i nostri facessero una buona partita”. Così Zeman alla vigilia della dura trasferta che attende il Pescara domani al Ceravolo, casa del Catanzaro già promosso in B, inviolata da quasi un anno.

Serve una vittoria, in realtà, al Delfino per tenersi stetti il prezioso terzo posto? “Siamo attualmente favoriti perché abbiamo due punti di vantaggio, ma abbiamo una partita fuori casa in più rispetto alle nostre concorrenti”.

Anche a Catanzaro saranno fuori gli infortunati Gyabuaa e Cancellotti. Si va verso la conferma della formazione che domenica scorsa ha battuto la Turris. “Loro ci sono tutti. Non credo ci sia un undici ideale. Kraja può fare bene da mezzala, anche se l’ultima volta è stato un po’ passivo rispetto agli altri due centrocampisti. Kolaj ha delle qualità, ma le hanno anche Delle Monache e Desogus: sono in tre per una maglia. Pellacani sta bene, ha delle qualità. Ma non è al cento per cento. Vediamo se posso trovargli uno spazio. Vergani per me è molto bravo, ma deve impegnarsi di più”.

Zeman ha commentato anche la serata di Marco Verratti da capitano dell’Italia a Napoli contro l’Inghilterra. “Contento per Marco, sono felice che possa rappresentare l’Italia”. Poi una frecciata a Mancini: “Retegui titolare? Per me le qualificazioni non devono essere provini. Poi ha fatto gol. Speriamo non ci manchi anche un europeo dopo due mondiali”.

Catanzaro - Pescara: probabili formazioni

Catanzaro (3-4-2-1) 1 Fulignati; 5 Martinelli, 23 Brighenti, 14 Scognamillo; 92 Situm, 20 Pontisso, 8 Verna, 27 Vandeputte; 17 Brignola, 28 Biasci; 9 Iemmello. All. Vivarini. Pescara (4-3-3) 22 Plizzari; 3 Crescenzi, 13 Brosco, 24 Mesik, 2 Milani; 17 Rafia, 5 Palmiero, 20 Kraja; 30 Merola, 10 Lescano, 7 Kolaj. All. Zeman. Arbitro: Marotta di Sapri.

Catanzaro - Pescara, partita valida per la 14a giornata di ritorno del girone C di serie C, in programma domani, domenica 26 marzo alle 14.30 allo stadio Ceravolo, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.