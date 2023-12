Catania - Pescara di Coppia Italia: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Tutto pronto per l'atteso match dei quarti di Coppa Italia di Lega Pro fra Catania e Pescara. Fischio d'inizio alle 20,30. Nei biancazzurri assente mister Zeman per un malore accusato nella giornata di martedì 12 dicembre, sarà sostituito in panchina dal vice Giovanni Bucaro.

PRIMO TEMPO

Inizia la partita, primo pallone per il Pescara. Ak 2' subito un'occasione per il Pescara, Merola serve Cuppone ma Bethers salva in angolo. Biancazzurri che partono bene e offensivi, con un ritmo di gioco relativamente alto. Al 5' conclusione alta sopra la traversa di Merola dal limite dell'area. Al 10' palla buona per Merola, provvidenziale l'intervento di un difensore etneo che manda in angolo. Al 14' sinistro ad incrociare di Chiricò, palla fuori non di molto. Al 17' grande occasione per il Pescara: Cuppone di testa e Bethers che fa una grande parata e mette in angolo. Al 24' traversa piena colpita da Accornero con un tiro da fuori area, biancazzurri vicini al vantaggio che ormai si fanno sempre più pericolosi e schiacciano nella loro metà campo i giocatori del Catania. Al 32' cartellino giallo per Accornero. Al 32' deviazione di Plizzari con un bel colpo di testa di Rocca. Nel finale del primo tempo il Catania recupera spazio e si rende più incisivo in fase offensiva. Un solo minuto di recupero nella prima frazione. Finisce il primo tempo: 0-0 fra Catania e Pescara.

SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa, ricordiamo che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tempi supplementari. La ripresa inizia con ritmi più bassi rispetto al primo tempo. Al 52' ammoniti Cuppone e Lorenzini per uno scontro fra i due al limite del fallo laterale.

CATANIA Bethers; Rapisarda, Curado, Lorenzini, Castellini; Quaini, Zammarini; Chiricò, Rocca, Bocic; Chiarella. A disp. Livieri, Albertoni, Privitera, Mazzotta, Maffei, Zanellato, Deli, Dubickas, Marsura, Popovic. Allenatore Lucarelli

PESCARA Plizzari; Floriani, Pellacani, Di Pasquale, Milani; Tunjov, Dagasso, Aloi; Merola, Cuppone, Accornero. A disp. Ciocci, Barretta, Pierno, Staver, Mesik, Moruzzi, Mora, Manu, De Marco, Squizzato, Masala, Tommasini, Vergani, Cangiano. Allenatore Bucaro.