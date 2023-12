Catania-Pescara di Coppa senza Zeman: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Si entra nel vivo della Coppa Italia di Lega Pro con i quarti di finale: 4 sfide (Pontedera-Padova, Avellino-Lucchese, Vicenza-Rimini), tutte in gara secca con eventuali supplementari e rigori. Il format muterà, invece, per le semifinali e la finalissima che saranno giocate tra andata e ritorno. Chi alzerà la Coppa (detrentice il Vicenza) entrerà ai playoff promozione direttamente dalla fase nazionale e dunque arrivare in fondo è importantissimo per chi, come il Pescara, ha pochissime chance di arrivare al primo posto in regular season nel girone di appartenenza (nel caso dei biancazzurri il B). L'ultima delle 3 gare è proprio quella del Delfino e si giocherà in notturna. Per gli etnei la semifinale del 2019/2020 rappresenta il miglior risultato ottenuto nella manifestazione; i biancazzurri, invece, hanno eguagliato il loro record personale del 2001/02 raggiungendo i quarti di finale.

La vigilia del match è stata agitata in casa Delfino per il malore accusato dal tecnico biancazzurro. Prima della consueta seduta di allenamento dei biancazzurri,infatti, Zdenek Zeman ha avuto un malore, che si è scoperto in seguito essere una lieve ischemia transitoria e per tale motivo è stato ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara. Salterà chiaramente la partita di Catania e molto probabilmente lo si rivedrà in panchina solo ad anno nuovo. Sarà sostituito dal vice Giovanni Bucaro.

LE ULTIME - La squadra parte il giorno stesso della gara, come da programma, alle 7 da Pescara per Roma Fiumicino dove si imbarcherà su un volo per Catania, pernotterà in Sicilia e si allenerà il giorno dopo in loco prima di fare il rientro in sede (previsto in serata. Circa le questioni di campo, salteranno la gara gli infortunati Brosco e Franchini.

L'ARBITRO - La gara Catania-Pescara, in programma mercoledì 13 dicembre con inizio alle ore 20.30 e valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2023/2024, sarà diretta dall'arbitro Valerio Crezzini della sezione A.I.A. di Siena, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Antonio Boggiani (Monza) e Davide Merciari (Rimini). Quarto ufficiale, Giuseppe Rispoli di Locri.

PROBABILI FORMAZIONI - Pescara (4-3-3) Plizzari, Pierno,Mesik, Di Pasquale, Moruzzi, Tunjov, Squizzato, De MArco, Merola, Tommasini, Cangiano. All. Bucaro

Catania (4-2-3-1): Bethers, Rapisarda, Curado, Lorenzini e Castellini, Quaini, Zammarini;Chiricò, Rocca, Bocic; Dubickas All. C. Lucarelli

DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING - La gara, che prevede supplementari ed eventuali rigori in caso di perdurante parità al termine dei tempi regiolamentari, sarà trasmessa da Sky-NOW Tv e Rai Sport