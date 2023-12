Catania-Pescara 2-0, Delfino eliminato dalla Coppa Italia: cronaca, tabellino e voti

Il Pescara, privo di mister Zeman in panchina, esce di scena dalla Coppa Italia. E' stato infatti ll Catania a passare il turno e a raggiungere così le semifinali della competizione il Padova, la Lucchese e il Rimini.

Dopo un buon primo tempo, il Pescara nella ripresa si è spento ed ha pagato dazio alla squadra di mister Lucarelli, che ha fatto la voce grossa e trovato le reti decisive, prima con Castellini da sviluppi da palla inattiva e poi mettendo la partita in ghiaccio con una bellissima rete di Zammarini allo scadere quando i giochi erano ormai fatti ed il Pescara era rimasto anche in 10 per l'infortunio di Pellacani a sostituzioni esaurite.

Per il calcio di inizio, mister Giovanni Bucaro, oggi capo allenatore biancazzurro stante l'indisponibilità di mister Zeman, ha scelto di confermare 10/11 della squadra vincente in campionato contro l'Olbia, con l'unica variazione costituita da Di Pasquale nel cuore della difesa al posto di Mesik. Nel Catania due ex su 4 in campo: Bocic e Chiarella titolari, Mazzotta in panchina e Rizzo in tribuna (infortunato). Più Pescara che non Catania nelle battute iniziali. Già al 2', Delfino infatti vicino al gol: pallone in profondità di Merola per il Cuppone, uscita provvidenziale di Bethers che chiude in calcio d'angolo ad evitare guai peggiori. Tanto possesso palla per il Pescara, contro un Catania timido che al 14' ha provato a pescare il jolly con il suo funambolo Chiricò (palla alta sopra la traversa). Bethers strepitoso al 18' nel dire di no a Cuppone, in un duello che nella prima parte di frazione si è visto spesso e con lo stesso esito. Al 24' Accornero centra la traversa etnea con un bolide di rara bellezza balistica che avrebbe meritato più fortuna. La gara, dai ritmi altissimi, cresce di tono ed intensità col trascorrere dei minuti grazie anche al Catania, che con il folletto Chiricò ha provato a prender euin mano un'iniziativa che era sempre stata prima di proprietà del Delfino. Serve prima una perfetta chiusura di Pellacani e poi un intervento coi pugni di Plizzari per spegnere due ottimi tentativi in potenza da parte proprio dell'ex Crotone che lo scorso anno fece male alla squadra all'epoca allenata da Alberto Colombo (da ieri diventato ufficialmente tecnico del Renate). Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, con continui ribaltamenti di fronte risultati infruttuosi sino all'intervallo.

Bel primo tempo,insomma, tra le due squadre. Meglio il Pescara che avrebbe anche meritato il vantaggio ,ma il Catania ha dato segnali incoraggianti nel finale di prima frazione di gara, preannunciando battaglia per la ripresa.

Pierno e non il mancino Moruzzi per il terzino sinistro Milani è l'unico cambio deciso da Bucaro nell'intervallo. Meglio il Catania del Pescara in avvio di ripresa, con 'ex Chiarella a timbrare il palo al 55' e Chiricò a provare sulla ribattuta il colpaccio con Plizzari ad abbassare la saracinesca ancora una volta. Al 60' Bucare decide di cambiare parte della spina dorsale del Delfino, mettendo Squizzato in regia al posto di Aloi (Dagasso scivola mezzala) e Tommasini al posto di Cuppone come centravanti. Ma il Catania legittima la sua crescita con la rete che sblocca il match. E' il 66' quando si schioda lo 0-0 così: Chiricò da corner trova Rapisarda sul secondo palo che fa la torre di testa per Lorenzini, la cui deviazione, sempre di testa, diventa un assist per Castellini che da due passi dalla porta di Plizzari non sbaglia il tap-in con la fronte. Con generosità ma anche approssimazione, il Pescara si è portato in avanti alla ricerca del pari, creando scompiglio nell'area catanese ma senza andare realmente vicino al pari che avrebbe portato il match ai supplementari. Cangiano per Merola e De Marco per Tunjov sono state le ultime mosse di Bucaro per riequilibrare le sorti della partita. Assalti però risultati tutti vani. E, come se non bastasse, è arrivato l'infortunio a Pellacani (problemi al ginocchio) a lasciare negli ultimi minuti in 10 i biancazzurri che avevano esaurito tutte le sostituzioni, e la rete etnea allo scadere a punire più dei propri demeriti il Delfino. Slalom per vie centrali di Zanellato che serve alla sua destra Zammarini, bravo ad entrare in area e scaricare un destro violento che si insacca sul primo palo di Plizzari. 2-0 e sipario. Niente da fare, a vincere e a staccare il pass per la semifinale è stato quindi il Catania.

Il tabellino

Catania- Pescara 2-0

CATANIA (4-2-3-1) Bethers 6,5; Rapisarda 6,5 (92' Maffei sv), Curado 6, Lorenzini 6, Castellini 6,5; Quaini 6, Zammarini 6,5; Chiricò 6,5 (81' Zanellato sv), Rocca 6 (92' Deli sv), Chiarella 6,5 (69' Marsura 6), Bocic 6 (69' Dubickas 6). A disp. Livieri, Albertoni; Mazzotta, Privitera, Popovic All. Lucarelli 6,5.

PESCARA (4-3-3) Plizzari 6,5; Floriani Mussolini 6, Pellacani 6,5, Di Pasquale 6, Milani 6 (46' Pierno 5,5); Tunjov 5,5 (78' De Marco 5,5), Dagasso 6, Aloi 5,5 (60' Squizzato); Merola 6 (73' Cangiano 5,5), Cuppone 6,5 (60' Tommasini 5,5), Accornero. A disp. Ciocci, Barretta, Staver, Mesik, Moruzzi, Mora, Manu, Masala, Vergani. All. Bucaro 6.

Arbitro: Crezzini di Siena 6

Reti: 66' Castellini (C), 90' Zammarini (C)

Note: ammoniti Accornero, Cuppone, Di Pasquale (P), Lorenzini, Chiricò (C)

Recuperi 1'pt e 6'st