Guerriglia urbana a Catania: ultras locali assaltano pullman dei tifosi del Pescara

La sfida di Coppa Italia di Lega Pro tra Catania e Pescara, disputata il 13 dicembre, passerà alla storia non solo per la qualificazione alle semifinali degli etnei dopo il successo per 2-0 al Massimino, ma anche per un brutto episodio di cronaca che CataniaToday ha reso noto.

Un gruppo di sostenitori rossazzurri ha infatti atteso il passaggio del bus con a bordo i tifosi ospiti con lancio di fumogeni e bombe carta. L'intervento della polizia ha impedito che le due tifoserie venissero violentemente a contatto, si apprende dal portale catanese.

"Le due tifoserie sono entrate parzialmente in contatto con tafferugli e violenze di vario genere", si legge su CataniaToday. I fatti risalirebbero a circa mezz'ora dal calcio di inizio. "L’episodio più grave si è verificato in via Ala dove un gruppo di ultras rossazzurri ha di fatto assaltato il bus con a bordo i tifosi abruzzesi con lancio di fumogeni e bombe carta", continuaCataniaToday. "Ospiti attesi allo stadio con ingresso ritardato, come procedura di sicurezza, proprio per evitare eventuali scontri. Solo grazie al tempestivo intervento del personale della Digos e della polizia in assetto antisommossa è stato possibile bloccare immediatamente l’assalto e impedire che le due tifoserie venissero violentemente a contatto. Il mezzo sul quale viaggiavano i sostenitori abruzzesi ha subito danni, in particolare a un finestrino".

Secondo quanto appreso dai colleghi da fonti della polizia, in seguito ai tafferugli, ci sono delle persone fermate la cui posizione è ora al vaglio degli operatori della Digos al fine di valutare nei loro confronti l’adozione di provvedimenti di Daspo.

Erano 38 i supporters pescaresi al seguito della squadra e gli stessi stanno facendo rientro a casa proprio in queste ore, come da programma, quindi nella mattinata successiva alla partita.

In un tweet, il Pescara si è espresso stamattina così: "Il Pescara Calcio condanna con fermezza gli scontri avvenuti a Catania, sia prima che dopo il match. È opportuno ribadire, ancora una volta, che la violenza non solo non ha alcuna giustificazione, ma va sempre stigmatizzata senza se e senza ma"

A proposito di tifoseria, alle porte c'è una gara sentitissima che vale come ultima trasferta dell'anno solare e del girone d'andata. Domenica 17 Dicembre allo Stadio del Conero, l’U.S. Ancona affronterà nel posticipo serale, infatti, il Pescara nel match valido per il Campionato di Serie C Girone B Stagione 2023/2024. In forza della Determinazione Nr. 60/2023 del Questore di Ancona, ai residenti della provincia di Pescara è riservata esclusivamente la vendita dei biglietti per il settore ospiti curva sud. Non sarà, pertanto, agli stessi consentito l’accesso ad altri settori il giorno dell’incontro.

IMMAGINE DI REPERTORIO