Catania-Pescara vale la semifinale di Coppa Italia: match in diretta tv in chiaro

La Coppa Italia è diventata all'improvviso un vero e proprio obiettivo per il Pescara di mister Zdenek Zeman, che in campionato si è rilanciato dopo le vittorie di Chiavari e Pontedera in rapidissima successione. Alzare al cielo il trofeo significa entrare ai playoff per la Serie B direttamente dalla porta principale, ovvero la fase nazionale, a prescindere dall'esito della regular season. E adesso si fa sul serio. La Coppa Italia di Serie C entra infatti nel vivo della competizione. Gli ottavi di finale hanno decretato le otto formazioni che si contenderanno il trofeo, tra queste il Pescara che nell'ultimo turno ha eliminato il Latina. I quarti di finale andranno in scena il 12 e 13 dicembre.

Nel prossimo turno per la prima volta in questa stagione il Pescara giocherà in trasferta, a Catania. Il match è in programma mercoledì 13 dicembre alle ore 20:30 e sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due, dunque in chiaro. I Quarti di Finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. Ottengono la qualificazione al turno successivo le società che segnano il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

Il programma: