Assalto a bus con tifosi del Pescara, due arresti a Catania

La polizia di Catania ha arrestato due persone per ‘l'assalto’ a un autobus dell'Amts che stava portando tifosi del Pescara alla stadio Massimino dove si giocava l'incontro di calcio Catania-Pescara, valevole per la Coppa Italia di serie C e chiuso con la vittoria degli etnei per 2-0 ed il conseguente passaggio del turno della squadra di Cristiano Lucarelli alle semifinali della competizione (chi vince la Coppa entra ai playoff per la B direttamente dalla fase nazionale a prescindere dal posizionamento in classifica a fine regular season). Erano 38 i tifosi pescaresi in trasferta per l'appuntamento infrasettimanale.

Il bus di linea urbana è stato al centro di un agguato da parte di circa 50 ultras etnei travisati, vestiti di scuro con in mano mazze, cinghie, catene e altri oggetti contundenti, riferiscono le agenzie tra le quali Adnkronos. "Gli aggressori, con violenza, sono riusciti ad superare il cordone di Polizia e si sono scagliati con il bus colpendo violentemente i vetri nel tentativo di ingaggiare lo scontro con i tifosi del Pescara, bloccato dalle forze dell'ordine", si apprende dalla Sicilia.

Il personale della Digos e dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono riusciti a individuare due degli autori dell'aggressione e ha proceduto al loro arresto in flagranza. Sono indagati, in concorso con altre persone in corso di identificazione, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, travisamento, lesioni e danneggiamento. Il Questore di Catania sta valutando l'emissione dei provvedimenti Daspo. Sono in corso indagini per la completa ricostruzione della dinamica dell'aggressione e all'identificazione dei responsabili.