Carrarese-Pescara, c'è il dubbio rinvio. Ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Dopo due ko (interni) di fila, a minare certezze, classifica ed entusiasmo, il Pescara di Zdenek Zeman domenica 5 novembre alle ore 14 sarà di scena a Carrara, dove in stagione ha già giocato. Era il 19 settembre e l'occasione era offerta dal turno infrasettimanale contro il Sestri Levante, che ha iniziato le sue gare casalinghe proprio al Dei Marmi. Finì 2-1 per i biancazzurri e la speranza è quella che il Delfino possa tornare ancora una volta dalla Toscana con i 3 punti in tasca, come accaduto anche nella gara di Lucca.





RISCHIO RINVIO – Non c'è ancora certezza assoluta sulla disputa della partita. La Toscana è flagellata drammaticamente dal maltempo e per il giorno di gara non è prevista pioggia ma fortissimo vento. Si deciderà solo in extremis tanto che il Pescara alla vigilia dopo pranzo è partito regolarmente per Carrara. La Lnd Toscana considerati gli accadimenti, lo stato di emergenza decretato in tutta la regione ed il peggioramento delle previsioni meteorologiche delle prossime ore, unitamente alla volontà di manifestare solidarietà, vicinanza e rispetto nei confronti delle comunità colpite, ha ritenuto doveroso ed opportuno sospendere tutta l’attività regionale e provinciale dilettantistica e giovanile di questo fine settimana. Ma la Lega Pro non è chiaramente inclusa nel provvedimento.





LE ULTIME – Zdenek Zeman non dovrebbe concedere un turno di riposo ai 3 diffidati in organico (che, essendo Pierno, Brosco e Mesik costituiscono i tre quarti della retroguardia titolare) e potrebbe rilanciare Milani al posto di Moruzzi sull'out mancino. In mediana scontata conferma di Tunjov e Squizzato, Aloi dovrebbe aver vinto il ballottaggio a tre con Franchini e De Marco. Davanti, insieme all'intoccabile Merola ci saranno Tommasini e uno tra Accornero e Cangiano. Favorito il primo. Carrarese priva dello squalificato Coppolaro (terzo e ultimo turno di stop) e degli infortunati Capezzi e Giannetti (ex di turno). Nel 3-5-2 di partenza il tecnico Alessandro Dal Canto dovrebbe affidarsi al tandem d’attacco Capello-Simeri.





CURIOSITA' - Delfino nel destino del tecnico toscano Dal Canto. Contro i biancazzurri l’esordio da allenatore, quando alla guida del Padova (il 9 marzo 2011 sbancò l’Adriatico grazie a una doppietta di Matteo Ardemagni, ora centravanti del Chieti. L’anno successivo, però, i biancazzurri di Zeman (20 aprile 2012) demolirono il suo Padova allo stadio Euganeo: 0-6 il finale di una partita storica con i tifosi biancoscudati che a fine gara contestarono fino ad oltre mezzanotte la squadra.





PROBABILI FORMAZIONI – Carrarese (3-5-2): Bleve; Di Gennaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Belloni, Cicconi; Capello, Simeri. All. Dal Canto

Pescara (4-3-3): Plizzari, Pierno, Mesik, Brosco, Milani, Aloi, Squizzato, Tunjov, Merola, Tommasini, Accornero. All. Zeman.

DOVE VEDERE LA PARTITA - Carrara-Recanatese, partita valida come dodicesima gara del girone B Lega Pro, in programma domenica 5 novembre alle ore 14 allo stadio Dei Marsi, sarà trasmessa su Sky Sports e in streaming su Now.