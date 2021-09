Carrarese - Pescara, le formazioni ufficiali

Clemenza dal 1' in attacco, Frascatore confermato in difesa. Out Illanes e Chiarella, infortunati. In panchina i nuovi Rauti, Rizzo e Sanogo.

Ecco le formazioni ufficiali di Carrarese - Pescara:

CARRARESE: Vettorel; Grassini, Rota, Marino, Khailoti; Figoli, Luci, Battistella; Bramante, Doumbia, D’Auria.

A disposizione: Capponi, Barone, Santochirico, Bianchi, Girgi, Infantino, Galligani, Energe, Bertipagani, Pasciuti. Allenatore: Di Natale.

PESCARA: Di Gennaro; Cancellotti, Drudi, Frascatore; Zappella, Memushaj, Pompetti, Nzita; Clemenza, De Marchi, D’Ursi.

A disposizione: Sorrentino, Rasi, Valdifiori, Ferrari, Marilungo, Galano, Rauti, Bocic, Veroli, Ingrosso, Sanogo, Rizzo. Allenatore: Auteri.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.

Inizio ore 17:30.

Diretta tv su Sky Sport e streaming su Eleven Sports.