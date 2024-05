Capolavoro Civitaquana! Vince la Finale playoff di Seconda Categoria e vola in Prima: risultato storico

Festa gramde, anzi grandissima, a Civitaquana. Un intero paese oggi celebra la squadra di calcio, che si è resa artefice di una cavalcata stagionale entusiasmante chiusa con l'epilogo più bello: la promozione. Il Civitaquana, infatti, sovvertendo ogni pronostico, ha vinto la Finale Plaoff di Seconda Categoria- Girone C - battendo il Montebello di Bertona e salendo così un gradino più su nel calcio dilettantistico abruzzese. La prissima stagione, per la prima volta, il sodalizio del presidente Egidio Giovacco, giocherà in Prima: è dunque un risultato storico. Decisiva la rete di Mohamed Ndiaye per piegare la resistenza della squadra biancazzurra, partita prima della Finale con i favori dei pronostici grazie alla possibilità di avere a disposizione due risultati su tre a favore per il miglior piazzamento in classifica. Dall'anno del debutto in Terza Categoria, datato 2019, si tratta della seconda promozione negli ultimi cinque anni per la compagine di Civitaquana. Che ora legittimamente festeggia!