Capistrello-Il Delfino Curi Pescara 2-0, primo stop per Bonati

Arriva all'ottavo turno di Eccellenza il primo KO in campionato per Il Delfino Curi Pescara che cade sul campo del Capistrello per 2-0. Per l'occasione, turnover per Bonati che cambia quattro titolari rispetto al pari con L'Aquila, inserendo Di Stefano, Palmaricciotti, Demurtas e Palmisano in luogo di Gobbo, Paolilli, Massa e Tamborriello.

A partire forti sono proprio i pescaresi, che al secondo vanno vicini al vantaggio con il tiro di Di Stefano a cui si oppone alla grande Di Girolamo.

I rovetani ci provano con Aquino - punizione a cui Calore risponde - e De Meis - tiro centrale - ma a prevalere è la manovra pescarese: al 18' ancora super l'estremo granata nel rispondere a Falco, poi è la volta di Di Giovacchino che non riesce a risolvere una mischia in area.

Nella ripresa girandola di cambi. Al decimo il Capistrello passa con Aquino che dagli sviluppi di un corner ribadisce in rete per l'1-0.

Il Delfino Curi reagisce con insistenza, poco dopo colpo di testa di Paolilli: fuori. Poi a provarci è Gobbo con una rasoiata, facile per Di Girolamo. I pescaresi si riversano nella metà campo ospite e lasciano spazio alle ripartenze ospiti, Tamborriello al 42' costringe l'estremo locale a superarsi, ma al secondo di recupero arriva la mazzata finale con Di Girolamo D. che con un eurogol chiude la contesa. Termina cosi, arriva la prima sconfitta in campionato nonostante una gara a tratti dominata.

Il tabellino

Capistrello: Di Girolamo M., Mazziotti, Fantozzi (26'st Cipriani), D'Eramo, Brusca, Di Girolamo D., De Roccia, Aquino, De Meis E. (34'st Rosati), Franchi (26'st Salvati). A disp.: Di Domenico, Salustri, De Meis L., Di Renzo, Del Grosso, Di Girolamo.

Il Delfino Curi Pescara: Calore, Sabatini, Di Giovacchino, Demurtas (8'st Gobbo), Palmisano (20'st Tamborriello), Lupo, Cozzi, Falco (8'st Massa), Marzucco, Di Stefano (9'st Paolilli), Palmaricciotti (9'st Rosini). A disp.: Santoro, Starnieri, Giannini, Polletta. Allenatore Bonati.

Arbitro Marchetti dell'Aquila (Ortentiis-La Torre, Chieti).

Reti: 10'st Aquino, 47'st Di Girolamo D.

Note: ammoniti Palmisano, Franchi.