Cantera Adriatica Pescara, un week end da sogno: sfida Venezia e Inter

Week-end da sogno per i piccoli calciatori della Cantera Adriatica Pescara. I ragazzi della società del presidente Massimo Giannetti sono ospiti del Venezia e del ds (pescarese) del club lagunare, Filippo Antonelli. Ieri i giovani talenti pescaresi hanno assistito alla gara di serie B Venezia - Palermo, finita 3 a 2 per i padroni di casa con una spettacolare rimonta sui siciliani. Dopo aver portato fortuna alla prima squadra veneziana, e aver visitato il centro della città che vive sull'acqua, i piccoli ospiti pescaresi oggi vivranno un altro sogno: saranno loro protagonisti sul campo, al centro sportivo Taliercio di Venezia, per due amichevoli contro i pari età del Venezia e contro quelli dell'Inter.

Prosegue l'attività della società grigioazzurra in giro per l'Italia e contro realtà professionistiche: dopo aver partecipato a Roma ad un torneo di Carnevale contro Roma e Lazio, e dopo aver disputato a Pasqua un torneo internazionale a Maranello, oggi il triangolare di Venezia con le sfide ai padroni di casa e all'Inter. Occasioni di confronto e crescita per i calciatori in erba del vivaio Cantera.

"Ringraziamo l'amico, e nostro concittadino, Filippo Antonelli, per averci dato questa meravigliosa opportunità di essere qui e di poter vedere da vicino come lavora un club professionistico e i nostri pari età di due prestigiose realtà del calcio italiano. Siamo onorati e approfitteremo di ogni momento per portare a casa con noi, oltre ai ricordi piacevoli di questo viaggio, anche preziose indicazioni per migliorare ulteriormente il nostro lavoro con i ragazzi", le parole del presidente della Cantera, Massimo Giannetti.