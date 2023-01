La Cantera Adriatica Pescara a Salerno per ripartire

Anna nuovo, Cantera nuova. E’ il motto di Alessandra Gabrielli, che domenica prossima riprenderà la difficile strada verso la salvezza in serie C con le sue ragazze della Cantera. Prima tappa, fondamentale, del 2023, a Salerno contro la Salernitana (ore 14.30), diretta rivale delle grigioazzurre, terzultima con 4 punti in classifica, solo uno in più delle pescaresi del presidente Giannetti, che assieme alle siciliane del Sant’Agata chiude la graduatoria con 3 punti. Contro le campane, peggior difesa del torneo, la Cantera vuole iniziare con il piede giusto tornando a far punti e preparandosi al meglio all’ultima di andata, da giocare in casa domenica 22 all’antistadio contro il Sant’Agata: un altro match fondamentale per la stagione di Verzulli e compagne.

Sul campo della Salernitana, Gabrielli dovrebbe avere a disposizione tutta la rosa ad eccezione di Masciulli e Porcu. Saranno decisivi i prossimi allenamenti, ma la sensazione è che la Cantera possa finalmente presentarsi con il suo volto migliore in una partita che può e deve segnare una svolta nella stagione.

“Se giocheremo come abbiamo fatto nella gara di ritorno in Coppa contro il Chieti, sono certa che otterremo ottimi risultati – dice Alessandra Gabrielli – . Non ho perso minimamente la fiducia nelle mie ragazze. Siamo unite, nonostante le difficoltà siamo rimaste compatte e vogliamo insieme lottare per questa impresa. Ci avviciniamo con la giusta tensione e la concentrazione che le prossime partite richiedono. Spero siano componenti determinanti, come il fatto che siamo praticamente tutte, per aiutarci a raggiungere un risultato che secondo me meritiamo per quanto fatto finora”.