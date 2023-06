Cantera Adriatica Pescara, straordinario poker per le giovanili

Un fine settimana di successi per i ragazzi della Cantera Adriatica Pescara, che hanno portato a casa quattro trofei nelle rispettive categorie alla Joma World Cup, disputata nel fine settimana sulla Costa dei Trabocchi. Con impegno e ottime prestazioni, i giovani grigioazzurri hanno superato le difficoltà e gli avversari portando a casa l'ambito trofeo nelle categorie: Under 13, allenati da mister Giannetti, Under 12, di mister Mosca, Under 11, di mister Supplizi, e Under 9, di mister Leva. "Questa società è una grande famiglia. Grazie per tutto, ora tutti in ferie, tranne gli Under 13, ancora impegnati nella finale regionale di domenica 25 giugno al torneo “Crescere per Conoscere", le parole del presidente Massimo Giannetti sui social ufficiali della Cantera. Sta per chiudersi un'altra stagione di successi per il vivaio pescarese, pronto a varare tante novità per la prossima stagione e a ripartire con l'entusiasmo di sempre e la forza dei suoi giovani talenti.