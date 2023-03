Per la Cantera Adriatica Pescara una Festa della Donna speciale

Una Festa della Donna speciale per le giocatrici della Cantera Adriatica Pescara, quella vissuta ieri. Le grigioazzurre l’hanno passata in campo, come capita sempre durante la settimana. In particolare, come ogni mercoledì le ragazze di mister Galanti hanno affrontato in amichevole l’Under 17 della Dannunziana per prepararsi alla lunga e difficile trasferta di domenica prossima a Palermo (14:30) per la 20a giornata. Arrivate al campo, Meletti e compagne hanno trovato negli spogliatoi un mazzo di mimose per ciascuna giocatrice. Un bel gesto dei giovani cavalieri della Dannunziana, prima di sfidarsi in campo.

“Alle ragazze ha fatto davvero piacere ricevere questo piccolo e simbolico dono per una giornata speciale. Speriamo porti loro anche fortuna in vista della partita di Palermo. Abbiamo lavorato duro per due settimane per proseguire il nostro percorso di crescita atletico, tecnico e tattico. A Palermo, alla ripresa, sono sicuro che qualcosa cambierà a livello di risultati rispetto al passato. Le prestazioni migliorano di partita in partita e questo per un allenatore è un aspetto fondamentale. Vogliamo chiudere la stagione in crescendo, per far maturare le ragazze più giovani e costruire una Cantera forte per il presente, e soprattutto, per il futuro”.

La Cantera Adriatica Pescara al momento è ultima in classifica nel girone C di Serie C Femminile con 4 punti. La Salernitana è penultima a quota 7, l’Academy Sant’Agata è terzultima a 8, occupando la prima posizione utile per giocare i play-out (retrocessione diretta per ultime due).