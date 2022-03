Sabato inizia il campionato di calcio paralimpico abruzzese

A Montesilvano prende il via il torneo organizzato dal Comitato regionale della Lnd: sette squadre ai nastri di partenza per due categorie diverse. La gioia del presidente Memmo e della responsabile Pesolillo: "Continuiamo a lavorare e impegnarci per l'inclusione"