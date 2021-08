Campagna abbonamenti Pescara, scattano i rimborsi dei voucher

Lo fa sapere in una nota la Delfino Pescara 1936 dopo aver preso atto dell’impossibilità di procedere, al momento, con la campagna abbonamenti a causa dell’emergenza Covid "in continuo divenire" e, inoltre, "visto il cambio di azienda partner nel ticketing"

I possessori biancazzurri di voucher Ticketone potranno riscattare il proprio credito all'Official Pescara Store, in via Carducci 69, con il materiale presente in negozio. Sarà sufficiente presentare il voucher insieme a un documento di identità.

