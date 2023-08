Pescara-Juventus Next Gen si giocherà di sabato sera, il calendario delle prime 5 giornate: dove vederle in tv e in streaming

Pubblicate sul sito ufficiale della Lega Pro la programmazione e gli orari delle partite fino alla quinta giornata di andata.

Il Pescara esordirà come noto in casa contro la Juventus Next Gen.

La partita si giocherà sabato 2 settembre con calcio di inizio alle ore 20:45.

Sarà ancora in notturna anche la seconda sfida dei biancazzurri che scenderanno in campo contro il Perugia domenica 10 settembre sempre alle ore 20:45.

Sabato 16 settembre, sempre alle ore 20:45, il Delfino ospiterà l'Arezzo. Il primo turno infrasettimanale vedrà i ragazzi di Zeman impegnati in trasferta contro il Sestri Levante martedì 19 settembre alle ore 20:45. Poi domenica 24 settembre, sempre alle ore 20:45 la trasferta contro il neopromosso Pineto che dovrebbe giocarsi allo stadio Adriatico-Cornacchia anche se, come segnala la Lega Pro, la programmazione potrebbe essere soggetta a variazione per eventuale concomitanza di un altro evento in città.

Serie C 2023/2024: dove vedere le partite in tv e in streaming

Tutte le gare del campionato di Serie C per il biennio 2023-2025 saranno visibili sui canali Sky e in streaming su Now. Dieci mesi live e oltre 1.200 partite tra regular season, play-off, Supercoppa e Coppa Italia che saranno trasmesse sulla nota emittente televisiva da sempre vicina allo sport e al calcio.

Per i clienti Now: Sky ha annunciato che il campionato di Serie C per le prossime due stagioni 2023/24 e 2024/25 sarà disponibile su Now per i clienti con il Pass Sport di Now attivo. Saranno visibili con questo pacchetto sia tutte le partite di Regular Season, sia playoff e playout. Il canale di riferimento per seguire la Serie C sarà Sky Sport Calcio insieme ai canali Sky Sport.



Per i clienti Sky via satellite/internet: Sky ha annunciato che il campionato di Serie C per le prossime due stagioni 2023/24 e 2024/25 sarà disponibile per i clienti con il pacchetto Sky Calcio. Saranno visibili con questo pacchetto sia tutte le partite di Regular Season, sia playoff e playout. Il canale di riferimento per seguire la Serie C sarà Sky Sport Calcio insieme ai canali Sky Sport dal 251 in poi.