Partenza in salita per il nuovo campionato del Pescara: subito Juventus e Perugia, derby con il Pineto il 23 settembre

Una partenza in salita perché, nelle prime due giornate, bisognerà affrontare la Juventus Next Gen e il Perugia. Ma il Pescara di Zeman ce la può fare. È stato ufficializzato il calendario del prossimo torneo di Serie C, girone B, stagione calcistica 2023-2024. Il primo turno, il 3 settembre, come detto vedrà il Pescara impegnato in casa con la Juventus Next Gen. L'ultima di campionato, invece, si giocherà il 28 aprile e impegnerà i biancazzurri in trasferta, più precisamente contro la Fermana.

Prevista, ovviamente, anche una sosta per le vacanze di Natale. Si giocherà fino al 23 dicembre 2023, per poi riprendere il 7 gennaio 2024. Il derby con il Pineto si disputerà all'andata in casa dei teramani, il 23 settembre, mentre il ritorno sarà il 4 febbraio all'Adriatico. Per quanto riguarda, infine, le partite più attese, segnaliamo quelle con il Cesena il 26 novembre in casa (ritorno il 30 marzo), con l'Ancona il 17 dicembre in trasferta (ritorno il 21 aprile) e, come già anticipato, con il Perugia il 10 settembre in trasferta (ritorno il 14 gennaio).