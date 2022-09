Calciomercato: ufficiale Blanuta dal Pescara al Craiova

Il calciomercato ha ufficialmente chiuso i battenti giovedì scorso, ma restano ancora delle finestre aperte per muoversi ancora per alcuni giorni. Il Pescara ne sta approfittando per sistemare due giovani che, alla fine, non hanno trovato spazio nella rosa di Colombo e hanno bisogno di giocare con maggiore continuità per maturare e valorizzarsi. Uno di qyesti è il bomber della Primavera, Vladislav Blanuta, 2002, che dopo aver svolto tutto il precampionato con la prima squadra (era stato scelto come quarto attaccante da tenere in rosa), si è ritrovato stretto tra gli arrivi di Vergani e Tupta. A quel punto, il giocatore e la società hanno trovato di comune accordo la possibilità di andare in prestito a giocare in un palcoscenico importante: la serie A romena. Blanuta da ieri sera è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Universitate Craiova: va in prestito con diritto di riscatto per una stagione.

Anche il pennese Marco Chiarella, altro talentuoso 2002 cresciuto nel vivaio del Delfino, non ha trovato spazio in rosa e adesso lascerà Pescara per trasferirsi al Catania, che riparte dalla D dopo l'ultimo fallimento e punta con decisione a tornare immediatamente tra i professionisti. Chiarella sarà under in quarta serie e quindi potrà giocare con continuità e fare la differenza in una categoria che, a livello tecnico, dovrebbe stargli stretta. Un'occasione per mettersi in mostra e conquistare un posto da professionista dalla prossima stagione. A Pescara, o altrove.