Il tabellone completo di tutti i movimenti di mercato delle squadre del girone C di Serie C

Si è chiuso ieri sera alle 20 il calciomercato. La sessione estiva ha portato una vera rivoluzione in casa del Pescara con oltre venti acquisti e altrettante cessioni. Non solo il Delfino, però, si è mosso tanto. Di seguito l'elenco di tutti i movimenti di mercato della sessione nel girone C di Serie C, squadra per squadra. Per ciascun calciatore è indicato il ruolo, l'anno di nascita e la provenienza (per la quale si intende l'ultima squadra per cui il calciatore ha giocato).

AUDACE CERIGNOLA – Allenatore: Michele Pazienza (confermato)

Arrivi: U.Saracco (por, 94, Fidelis Andria); P.Giofrè (dif, 01, Arezzo); L.Gonnelli (dif, 93, Cesena); A.Ligi (dif, 89, Triestina); F.Olivera (dif, 01, Correggese); R.Bianco (cen, 87, Bari); G.Capomaggio (cen, 95, Fasano); G.Coccia (cen, 93, Potenza); M.D’Ausilio (cen, 99, Giana Erminio), C.Langella (cen, 00, Monopoli); G.Mancarella (cen, 02, Nardò); S.Neglia (cen, 91, Reggiana); M.A.Sainz-Maza (cen, 93, Gubbio); M.Bingo (att, 01, Legnano); F.D’Andrea (att, 98, Teramo); A.Inguscio (att, 03, Virtus Matino); Z.Ruggiero (att, 01, Lucchese); S.Signorile (att, 01, Seregno); P.Vitali (att, 02, Foggia)

Partenze: F.Tricarico (por, 02, Nola); M.Dorval (dif, 01, Bari); L.Manzo (dif, 85, Angri); E.Silletti (dif, 97, Bitonto); A.Sirri (dif, 91, Brindisi); A.Vitiello (dif, 03, Turris); C.Agnelli (cen, 85); D.Giacomarro (cen, 95, Nocerina); D.Maltese (cen, 92, Lamezia); F.Muscatiello (cen, 01, Bitonto); L.Longo (cen, 94, Molfetta); N.Ciccone (att, 95, Sant’Angelo); N.Loiodice (att, 92, Barletta); S.Mincica (att, 92, Nocerina); L.Palazzo (att, 91, Bitonto); N.Strambelli (att, 88, Casarano)

AVELLINO – Allenatore: Roberto Taurino (nuovo)

Arrivi: R.Marcone (por, 93, Potenza); R.Aya (dif, 90, Reggina); S.Auriletto (dif, 98, Pro Vercelli); J.Illanes (dif, 97, Pescara); L.Moretti (dif, 02, Pistoiese); M.Ricciardi (dif, 00, Legnago); G.Zanandrea (dif, 99, Perugia); F.Cesarini (cen, 89, Alessandria); J.Dall’Oglio (cen, 92, Palermo): D.Franco (cen, 94, Turris); M.Garetto (cen, 01, Acireale); T.Ceccarelli (att, 92, Juve Stabia); G.Guadagni (att, 01, Paganese); R.Russo (att, 99, Messina); D.Gambale (att, 98, Montevarchi)

Partenze: D.Bove (dif, 98, Crotone); L.Chiti (dif, 01); S.Ciancio (dif, 87, Novara); A.Dossena (dif, 98, Cagliari); D.Mignanelli (dif, 93, Juve Stabia); L.Silvestri (dif, 93, Siena); S.Aloi (cen, 96, Pescara); G.Carriero (cen, 97, Cittadella); A.De Francesco (cen, 94, Mantova); O.Kragl (cen, 90, Ried); A.Mastalli (cen, 96, Lucchese); R.Maniero (att, 87, Turris); M.Mocanu (att, 03, Vastogirardi); V.Plescia (att, 98, Carrarese)

AZ PICERNO – Allenatore: Emilio Longo (nuovo)

Arrivi: G.Crespi (por, 01, Pistoiese); A.Montesano (dif, 92, Gozzano); N.Monti (dif, 01, Casertana); M.Novella (dif, 01, Monopoli); G.Pagliai (dif, 02, Novara); R.Kouda (cen, 02, Folgore Caratese); F.Golfo (att, 94, Vibonese); L.Liurni (att, 94, Follonica Gavorrano)

Partenze: E.Summa (por, 03, Trapani); A.Viscovo (por, 99, Giugliano); E.Vanacore (dif, 99, Vis Artena); A.Viviani (cen, 02, Atalanta); G.Carrà (att, 02, Atalanta); F.Di Dio (att, 02, Giugliano); G.Parigi (att, 96, Arzignano); Y.Senesi (att, 97, Frascati); F.Vivacqua (att, 94, Molfetta)

CATANZARO – Allenatore: Vincenzo Vivarini (confermato)

Arrivi: A.Fulignati (por, 94, Perugia); A.Sala (por, 93, Catania); N.Brighenti (dif, 89, Frosinone); S.Pontisso (cen, 97, Pescara); A.Curcio (att, 90, Foggia); M.Situm (att, 92, Cosenza), Ghion (cen, 2000, Perugia)

Partenze: P.Branduani (por, 89, Crotone); T.Nocchi (por, 90); A.Romagnoli (por, 98); S.De Santis (dif, 93, Ancona); B.Bayeye (cen, 00, Torino); L.Maldonado (cen, 96, Lecco); B.Bjarkason (att, 00, Venezia); M.Carlini (att, 86, Monterosi); F.Vazquez (att, 93, Gubbio)

CROTONE – Allenatore: Franco Lerda (nuovo)

Arrivi: P.Branduani (por, 89, Catanzaro); A.Dini (por, 96, Juve Stabia); D.Bove (dif, 98, Avellino); C.Crialese (dif, 92, Pro Vercelli); M.Giron (dif, 94, Palermo); F.Papini (dif, 99, Lucchese); R.Spaltro (dif, 00, Renate); M.Carraro (cen, 98, Cosenza); J.Petriccione (cen, 95, Benevento); L.Rojas (cen, 02, Bologna); A.Tribuzzi (cen, 98, Frosinone); M.Vitale (cen, 97, Pro Vercelli); G.Bernardotto (att, 97, Teramo); C.Chiricò (att, 91, Padova); G.Gomez (att, 94, Triestina); G.Panico (att, 97, Pro Vercelli); O.Pannitteri (att, 99, Fermana); M.Tumminello (att, 98, Reggina)

Partenze: M.Festa (por, 92, Pordenone); G.Saro (por, 00, Cremonese); P.Tornaghi (por, 88); S.Canestrelli (dif, 00, Pisa); D.Mondonico (dif, 97, Ancona); I.Nedelcearu (dif, 96, Palermo); M.Nicoletti (dif, 98, Reggiana); M.Sala (dif, 99, Palermo); D.Schnegg (dif, 98, Sturm Graz); L.Serpe (dif, 01, Imolese); N.Estevez (cen, 95, Parma); B.Kone (cen, 00, Frosinone); M.Vulic (cen, 96, Perugia); B.Adekanye (att, 99, Go Ahead Eagles); G.Borello (att, 99, Ujpest); G.Cangiano (att, 01, Bari); E.Gural (att, 89); M.Maric (att, 97, Monza); M.Marras (att, 93, Bari); S.Mulattieri (att, 00, Frosinone)

FIDELIS ANDRIA – Allenatore: Mirko Cudini (nuovo)

Arrivi: A.Savini (por, 99, AlbinoLeffe); E.Zamarion (por, 00, Campobasso); A.Dalmazzi (dif, 94, Campobasso); F.Delvino (dif, 98, Virtus Francavilla); L.Ercolani (dif, 99, Catania); C.Hadzisomanovic (dif, 98, Teramo); D.Mariani (dif, 01, Real Aversa); A.Milillo (dif, 97, Mantova); M.Pinelli (dif, 01, Krsko); G.Alba (cen, 01, Seregno); D.Arrigoni (cen, 88, Teramo); K.Candellori (cen, 96, Campobasso); M.DJibril (cen, 03, Vicenza); S.Paolini (cen, 97, Pistoiese); E.Zenelaj (cen, 03, Sassuolo); D.Bolsius (att, 98, Campobasso); G.Mercurio (att, 03, Napoli); A.Orfei (att, 03, Spal); F.Pavone (att, 00, Turris); L.Persichini (att, 99, Nuova Florida); L.Sipos (att, 00, Spartaks)

Partenze: F.Donini (por, 99, Turris); U.Saracco (por, 94, Audace Cerignola); F.Vandelli (por, 00); R.Alcibiade (dif, 90, Sangiuliano City); A.Benvenga (dif, 91, Gallipoli); G.Carullo (dif, 99); M.De Marino (dif, 00, Nocerina); M.Legittimo (dif, 89, Potenza); I.Monterisi (dif, 01, Frosinone); L.Nunzella (dif, 92, Alessandria); C.Riggio (dif, 96, Viterbese); A.Bonavolontà (cen, 00, Torres); S.Bolognese (cen, 99, Team Altamura); M.Bortoletti (cen, 98, Chieri); D.Gaeta (cen, 99, Cavese); A.Risolo (cen, 96, Virtus Francavilla); N.Bubas (att, 89, Cavese); G.Casoli (att, 88, Casertana); M.Di Piazza (att, 88, Brindisi); A.Messina (att, 00, Legnago); L.Sorrentino (att, 95, Gelbison)

FOGGIA – Allenatore: Roberto Boscaglia (nuovo)

Arrivi: T.Nobile (por, 96, Virtus Francavilla); M.Raccichini (por, 00. Campobasso); F.Costa (dif, 95, Parma); D.Leo (dif, 01, Juventus U23); A.Malomo (dif, 91, Sudtirol); T.Papazov (dif, 01, Hebar); L.Chierico (cen, 01, Olbia); G.Di Noia (cen, 94, Gubbio); M.Frigerio (cen, 01, Lucchese); M.Odjer (cen, 96, Palermo); L.Peschetola (cen, 03, Inter); E.D’Ursi (att, 95, Pescara); D.Iacoponi (att, 02, Pordenone); R.Ogunseye (att, 95, Modena); D.Peralta (att, 96, Ternana); A.Schenetti (att, 91, Virtus Entella); R.Tonin (att, 01, Cesena); D.Vuthaj (att, 95, Novara)

Partenze: F.Alastra (por, 97, Potenza); G.Volpe (por, 96, Arzignano); F.Buschiazzo (dif, 96, Rentistas); R.Di Jenno (dif, 99); D.Girasole (dif, 00, Potenza); T.Markic (dif, 90); P.Martino (dif, 97, Cosenza): A.Di Paolantonio (cen, 92, Monterosi); A.Gallo (cen, 97); V.Garofalo (cen, 99, Brescia); S.Maselli (cen, 01, Juve Stabia); A.Rizzo Pinna (cen, 00, Lucchese); M.Rocca (cen, 96, Novara); F.Tuzzo (cen, 01); A.Curcio (att, 90, Catanzaro); A.Di Grazia (att, 96, Potenza); A.Ferrante (att, 95, Cesena); D.Merola (att, 00, Cosenza); G.Turchetta (att, 91, Casertana); P.Vitali (att, 02, Audace Cerignola)

GELBISON – Allenatore: Gianluca Esposito (confermato)

Arrivi: F.Cannizzaro (por, 03, Bitonto); S.Vitale (por, 02, Sassuolo); S.Bonalumi (dif, 94, Giana Erminio); R.Cargnelutti (dif, 99, Potenza); M.Gilli (dif, 97, Gravina); C.Loreto (dif, 98, Turris); B.Marong (dif, 00, Palermo); G.Mesisca (dif, 03, Pineto); F.Paoloni (dif, 03, Vicenza); F.Citarella (cen, 03, Perugia); G.Foresta (cen, 95, Carrarese); C.Nunziante (cen, 00, Turris); G.Savini (cen, 03, Torino); G.Statella (cen, 88, Messina); R.Caccavallo (att, 87, Siena); R.Correnti (att, 01, Acireale); O.Coulibaly (att, 99, Rieti); C.De Sena (att, 91, Pro Sesto); L.Sorrentino (att, 95, Fidelis Andria)

Partenze: F.Gesualdi (por, 97, Agropoli); D.Petriccione (por, 02, Vastogirardi); A.Barbetta (dif, 03, Casarano); G.Chinnici (dif, 02, Catania); D.Ferrante (dif, 01, Albalonga); M.Gonzalez (dif, 91, Trapani); A.La Gamba (dif, 00); D.Marchetti (dif, 90, Casale); D.Ambro (cen, 99); A.Cardore (cen, 96, Cassino); A.Conti (cen, 00, Dolomiti); A.Fois (cen, 02, Virtus Francavilla); M.Gagliardi (att, 93, Cavese); J.Khoris (att, 89, Vis Artena); F.Oggiano (att, 87, Nola); C.Sparacello (att, 95, Casale)

GIUGLIANO – Allenatore: Raffaele Di Napoli (nuovo)

Arrivi: J.Sassi (por, 03, Atalanta); A.Viscovo (por, 99, Picerno); T.Berman (dif, 01, San Luca); L.D’Alessio (dif, 01, Thesprotos); G.Rondinella (dif, 01, Messina); E.Sacanagatta (dif, 02, Paganese); W.Zullo (dif, 90, Taranto); L.Felippe (cen, 00, Farense U23); M.Ghisolfi (cen, 02, Fiorenzuola); G.Iglio (cen, 01, Turris); F.Di Dio (att, 02, Picerno); M.Nocciolini (att, 89, Grosseto); F.Piovaccari (att, 84, Messina); F.Salvemini (att, 96, Potenza)

Partenze: G.Ammirati (por, 04, Chievo Sona); F.Baietti (por, 03, Casarano); A.Costanzo (por, 04); A.Boccia (dif, 02, Catania); G.Caiazzo (dif, 01); V.Gentile (dif, 00); T.Mazzei (dif, 95, Ostiamare); C.Vivolo (dif, 03, Paganese); M.Abonckelet (cen, 98, United Riccione); V.Emmanouil (cen, 93, Lamezia); M.Zanon (cen, 02, Imolese); F.Cerone (att, 85, Afragolese); N.Ferrari (att, 89, Casertana); M.Scaringella (att, 95, Nocerina)

JUVE STABIA – Allenatore: Leonardo Colucci (nuovo)

Arrivi: D.Barosi (por, 00, Grosseto); M.Esposito (por, 02, Sampdoria); E.Sarri (por, 99, Cosenza); T.Maggioni (dif, 01, Legnago); D.Mignanelli (dif, 93, Avellino); G.Todisco (dif, 02, Pol.S.Maria); A.Vimercati (dif, 02, Novara); L.Berardocco (cen, 91, Carrarese); L.Carbone (cen, 02, Vis Artena); A.Gerbo (cen, 89, Cosenza); S.Maselli (cen, 01, Foggia); M.Ricci (cen, 90, Potenza); F.Barlafante (att, 00, Pineto); G.D’Agostino (att, 03, Napoli); L.Pandolfi (att, 98, Cosenza); A.Silipo (att, 01, Palermo)

Partenze: A.Dini (por, 96, Crotone); G.Pozzer (por, 01, Matera); F.Donati (dif, 01, Ascoli); G.Esposito (dif, 99, Paganese); C.Panico (dif, 99, Cosenza); M.Troest (dif, 87); G.Davì (cen, 90, Pistoiese); N.Schiavi (cen, 95, Carrarese); N.Squizzato (cen, 02, Renate); T.Ceccarelli (att, 92, Avellino); E.De Silvestro (att, 93); U.Eusepi (att, 89, Lecco); F.Evacuo (att, 82, fine carriera); M.Stoppa (att, 00, Palermo)

LATINA – Allenatore: Daniele Di Donato (confermato)

Arrivi: F.Giannini (por, 00, Giarre); F.Cortinovis (dif, 02, Inter); A.Esposito (dif, 00, Renate); A.Bordin (cen, 98, Fidelis Andria); M.Di Mino (cen, 03, Chieti); A.Riccardi (cen, 01, Roma); D.Sannipoli (cen, 00, Trastevere); L.Fabrizi (att, 98, Chieti); F.Margiotta (att, 93, Melbourne Victory)

Partenze: N.Atiagli (dif, 96); E.Ercolano (dif, 02, Turris); D.Sarzi Puttini (dif, 96, Triestina); M.D’Aloia (cen, 01, Pescara); M.Palermo (cen, 95, Catania); E.Spinozzi (cen, 98, Vis Artena); Jefferson (att, 88); F.Mascia (att, 01, San Donato); A.Sane (att, 00, Verona)

MESSINA – Allenatore: Gaetano Auteri (nuovo)

Arrivi: R.Daga (por, 00, Monterosi); G.Berto (dif, 03, Atalanta); M.Ferrini (dif, 98, Vis Pesaro); G.Filì (dif, 02, Empoli); P.Grillo (cen, 97, Vibonese); A.Mallamo (cen, 02, Parma); R.Marino (cen, 98, Seregno); L.Versienti (cen, 96, Taranto); D.Curiale (att, 87, Vibonese); C.Iannone (att, 01, Paganese); P.Napoletano (att, 02, Pescara); A.Piazza (att, 02, Lecce); D.Zuppel (att, 02, Spezia)

Partenze: L.Caruso (por, 99, Castrovillari); A.Fusco (por, 00); L.Carillo (dif, 96, Novara); N.Fantoni (dif, 02, Ancona); T.Goncalves (dif, 00, Novara); G.Morelli (dif, 96, Gubbio); G.Rondinella (dif, 01, Giugliano); R.Burgio (cen, 01, Monterosi); F.Damian (cen, 96, Trento); I.Marginean (cen, 01, Novara); M.Matese (cen, 01, Trapani); G.Rizzo (cen, 91, Catania); L.Simonetti (cen, 96, Renate); G.Statella (cen, 88, Gelbison); A.Adorante (att, 00, Triestina); T.Busatto (att, 02, Vicenza); G.Distafano (att, 00, Acireale); F.Piovaccari (att, 84, Giugliano); R.Russo (att, 99, Avellino)

MONOPOLI – Allenatore: Giuseppe Laterza (nuovo)

Arrivi: L.Avogadri (por, 01, Paganese); T.Vettorel (por, 00, Carrarese); M.Drudi (dif, 87, Pescara); L.Falbo (dif, 00, Lazio); M.Radicchio (dif, 02, Bitonto); C.De Risio (cen, 91, Pescara); S.Piarulli (cen, 01, Bitonto); M.Rolando (cen, 92, Pro Vercelli); M.Ahmetaj (att, 02, Vastogirardi); N.Corti (att, 01, Giana Erminio); G.Fella (att, 93, Palermo); G.Manzari (att, 00, Frosinone); M.Montini (att, 92, Widzew Lodz); S.Simeri (att, 93, Bari)

Partenze: M.Guido (por, 01, Team Altamura); L.Loria (por, 99, Frosinone); M.Arena (dif, 99, Spal); J.Baraye (dif, 97, Padova); F.Basile (dif, 03, Bitonto); M.Mercadante (dif, 95, Cesena); A.Natalucci (dif, 00); M.Novella (dif, 01, Picerno); F.Pambianchi (dif, 89, Casarano); F.Romano (dif, 02, Trapani); A.Guiebre (cen, 97, Reggiana); C.Langella (cen, 00, Audace Cerignola); B.Morrone (cen, 00, Recanatese); A.Quaini (cen, 98, Fiorenzuola); G.Borrelli (att, 00, Frosinone); M.D’Agostino (att, 00, Apollon Larisas); F.Grandolfo (att, 92, Arzignano); A.Rossi (att, 97, Monterosi)

MONTEROSI – Allenatore: Leonardo Menichini (confermato)

Arrivi: G.Moretti (por, 03, Lazio); A.Di Renzo (dif, 00, Ancona); P.Giordani (dif, 02, Frosinone); R.Burgio (cen, 01, Messina); L.Cirone (cen, 02, Foligno); A.Di Paolantonio (cen, 92, Foggia); M.Gasperi (cen, 97, Ancona); J.Lipani (cen, 01, Virtus Entella); F.Tolomello (cen, 02, Milan); M.Carlini (att, 86, Catanzaro); D.Di Francesco (att, 01, Campobasso); V.Liga (att, 03, Sancataldese); A.Rossi (att, 97, Monopoli); A.Santarpia (att, 00, Taranto)

Partenze: N.Borghetto (por, 99, Fermana); R.Daga (por, 00, Messina); G.Rocchi (cen, 96, Triestina); M.Tonetto (dif, 01, Feralpisalò); A.Basit (cen, 99, Benevento); D.Buglio (cen, 98, Siena); A.Errico (cen, 99, Frosinone); S.Franchini (cen, 98, Padova); Z.Sdaigui (cen, 00, Soualem); E.Adamo (att, 98, Cesena); G.Artistico (att, 02, Gubbio); J.Ekuban (att, 00, Virtus Francavilla); P.Luciani (att, 02, Siena); A.Milani (att, 02)

PESCARA – Allenatore: Alberto Colombo (nuovo)

Arrivi: A.D’Aniello (por, 03, Cagliari); A.Plizzari (por, 00, Lecce); D.Sommariva (por, 97, Monza); M.Boben (dif, 94, Ternana); R.Brosco (dif, 91, Vicenza); D.De Marino (dif, 00, Pisa); F.Pellacani (dif, 98, Virtus Verona); M.Saccani (dif, 01, Vis Pesaro); S.Aloi (cen, 96, Avellino); L.Crecco (cen, 95, Vicenza); M.D’Aloia (cen, 01, Latina); G.Germinario (cen, 02, Chisola); E.Gyabuaa (cen, 01, Perugia); E.Kraja (cen, 00, Lecco); L.Milani (cen, 01, Pontedera); L.Mora (cen, 88, Spal); L.Palmiero (cen, 96, Cosenza); L.Cuppone (att, 97, Potenza); J.Desogus (att, 02, Cagliari); A.Kolaj (att, 01, Alessandria); F.Lescano (att, 96, Virtus Entella); L.Tupta (att, 98, Slovan Liberec); E.Vergani (att, 01, Salernitana)

Partenze: R.Di Gennaro (por, 93, Gubbio); A.Iacobucci (por, 91, Sudtirol); A.Sorrentino (por, 02, Monza); M.Drudi (dif, 87, Monopoli); P.Frascatore (dif, 92, Turris); M.Ierardi (dif, 98, Vicenza); M.Nzita (dif, 00, Beersholt); D.Veroli (dif, 03, Cagliari); D.Zappella (dif, 98, Virtus Entella); L.Clemenza (cen, 97, Virtus Entella); C.De Risio (cen, 91, Monopoli); A.Diambo (cen, 01); L.Memushaj (cen, 86, fine carriera); M.Pompetti (cen, 00, Sudtirol); S.Pontisso (cen, 97, Catanzaro); I.Cernigoi (att, 95, Feralpisalò); E.D’Ursi (att, 95, Foggia); F.Ferrari (att, 95, Vicenza); N.Rauti (att, 00, Spal)

POTENZA – Allenatore: Sebastiano Siviglia (nuovo)

Arrivi: F.Alastra (por, 97, Foggia); M.Gasparini (por, 02, Udinese); M.Amendola (dif, 03, Lamezia); N.Armini (dif, 01, Piacenza); C.Celesia (dif, 02, Paganese); D.Girasole (dif, 00, Foggia); B.Gyamfi (dif, 96, Benevento); M.Legittimo (dif, 89, Fidelis Andria); F.Rillo (dif, 00, Piacenza); V.Polito (dif, 99, Viterbese); L.Del Pinto (cen, 90, Reggiana); G.Floridia (cen, 04, Verona); M.Laaribi (cen, 93, Novara); G.Logoluso (cen, 97, Casarano); D.Masella (cen, 02, Tsarko Selo); D.Steffè (cen, 96, Cesena); A.Talia (cen, 03, Benevento); B.Verrengia (cen, 03, Roma); N.Belloni (att, 01, Imolese); S.Caturano (att, 90, Cesena); F.Del Sole (att, 98, Ancona); A.Di Grazia (att, 96, Foggia); M.Emmausso (att, 97, Campobasso); P.Riccardi (att, 03, Bitonto); E.Schimmenti (att, 02, Lamezia)

Partenze: S.Greco (por, 99); R.Marcone (por, 93, Avellino); R.Cargnelutti (dif, 99, Gelbison); A.Dkidak (dif, 00); N.Gigli (dif, 96); L.Koblar (dif, 99, Aluminij); A.Maestrelli (dif, 98); L.Piana (dif, 94, Arzignano); A.Sepe (dif, 92, Casarano); L.Vecchi (dif, 02, Frosinone); R.Bucolo (cen, 88, Acireale); G.Coccia (cen, 93, Audace Cerignola); G.Nigro (cen, 00, Real Monarchs); M.Ricci (cen, 90, Juve Stabia); N.Zagaria (cen, 02, Chiasso); G.Zampano (cen, 93); F.Zenuni (cen, 97); A.Baclet (att, 86); P.Burzio (att, 92, Casarano); L.Cuppone (att, 97, Pescara); L.Guaita (att, 86, Lavello); N.Romero (att, 92, Lucchese); F.Salvemini (att, 96, Giugliano); G.Sueva (att, 01, Olbia)

TARANTO – Allenatore: Nello Di Costanzo (nuovo)

Arrivi: A.Martorel (por, 00, Bisceglie); A.Russo (por, 00, Salernitana); M.Antonini (dif, 98, Ravenna); N.Evangelisti (dif, 03, Empoli); M.Manetta (dif, 91, Vis Pesaro); E.Vona (dif, 96, Imolese); N.Brandi (cen, 01, Lucchese); D.Camorani (cen, 03, Matese); C.Crisci (cen, 02, Bisceglie); L.Mazza (cen, 00, Ternana); A.Provenzano (cen, 91, Catania); A.Romano (cen, 96, Imolese); S.D’Egidio (att, 96, Castelnuovo Vomano); M.Guida (att, 98, Vastogirardi); S.Infantino (att, 86, Carrarese); G.La Monica (att, 01, Real Aversa); M.Panattoni (att, 02, Pisa); C.Tommasini (att, 98, Paganese)

Partenze: V.Antonino (por, 98); N.Chiorra (por, 01, Mantova); F.Benassai (dif, 98, Lucchese); A.Guastamacchia (dif, 95, Casarano); D.Riccardi (dif, 96, Siena); N.Turi (dif, 98, Chiasso); W.Zullo (dif, 90, Giugliano); M.Cannavaro (cen, 02, Casarano); M.Civilleri (cen, 91, Trapani); D.Di Gennaro (cen, 88); M.Marsili (cen, 87, Casarano); L.Versienti (cen, 96, Messina); V.Barone (att, 95, Angri); L.Falcone (att, 92, Trapani); G.Giovinco (att, 90, Catania); K.Manneh (att, 98, Perugia); A.Santarpia (att, 00, Monterosi); A.Saraniti (att, 88, Casarano)

TURRIS – Allenatore: Pasquale Padalino (nuovo)

Arrivi: F.Donini (por, 99, Fidelis Andria); F.Siani (por, 02, Unipomezia); L.Aquino (dif, 02, Sampdoria); S.Boccia (dif, 01, Olbia); S.Contessa (dif, 90, Reggiana); E.Ercolano (dif, 02, Latina); P.Frascatore (dif, 92, Pescara); A.Vitiello (dif, 03, Audace Cerignola); A.Acquadro (cen, 96, Vis Pesaro); F.Ardizzone (cen, 92, Cesena); A.Invernizzi (cen, 00, Seregno); A.Taugourdeau (cen, 89, Vicenza); C.Di Franco (att, 01, Afragolese); H.Haoudi (att, 01, Frosinone); R.Maniero (att, 87, Avellino); S.Stampete (att, 02, Frosinone)

Partenze: A.Abagnale (por, 98); S.Esempio (dif, 99); D.Ghislandi (dif, 01, Triestina); M.Lame (dif, 98); C.Loreto (dif, 98, Gelbison); A.Sbraga (dif, 92, Avellino); E.Zanoni (dif, 99, Sarrabus); L.Bordo (cen, 96, Arzignano); D.Franco (cen, 94, Avellino); G.Iglio (cen, 01, Giugliano); C.Nunziante (cen, 00, Gelbison); S.Tascone (cen, 97, Virtus Entella); E.Zampa (cen, 92, Trapani); G.D’Oriano (att, 03, Palmese); F.Pavone (att, 00, Fidelis Andria)

VIRTUS FRANCAVILLA – Allenatore: Antonio Calabro (nuovo)

Arrivi: M.Avella (por, 00, Ancona); A.Minelli (dif, 00, Pro Vercelli); D.Solcia (dif, 01, Seregno); C.Cardoselli (cen, 98, Siena); T.Di Marco (cen, 03, Torino); A.Fois (cen, 02, Gelbison); F.Giorno (cen, 93, Triestina); F.Macca (cen, 03, Genoa); A.Risolo (cen, 96, Fidelis Andria); A.Cisco (att, 98, Pisa); A.Dacosta (att, 02, Sanremese); R.Ejesi (att, 03, Padova); J.Ekuban (att, 00, Monterosi); Murilo (att, 95, Viterbese)

Partenze: G.Cassano (por, 03, Lavello); T.Nobile (por, 96, Foggia); F.Delvino (dif, 98, Fidelis Andria), L.Gianfreda (dif, 00, Bitonto); G.Ingrosso (dif, 00, Pordenone); D.Franco (cen, 92, Lucchese); A.Poletì (cen, 03, Nardò); M.Prezioso (cen, 96, Ancona); M.Toscano (cen, 97, Gubbio); T.Tulissi (att, 97, Fermana); D.Ventola (att, 00, Recanatese)

VITERBESE – Allenatore: Giacomo Filippi (nuovo)

Arrivi: D.Manarelli (dif, 02, Paganese): J.Monteagudo (dif, 95, Catania); C.Riggio (dif, 96, Fidelis Andria); G.Santoni (dif, 01, Albalonga); A.Vespa (dif, 04, Foligno); S.Andreis (cen, 01, Rimini); D.Di Cairano (cen, 00, Albalonga); M.Mbaye (cen, 95, Fermana); F.Rodio (cen, 01, Fermana) A.Marotta (att, 86, Modena); G.Nesta (att, 00, Lecco); M.Simonelli (att, 00, Fermana)

Partenze: D.Borsellini (por, 99); D.D’Ambrosio (dif, 88, Carrarese); R.Martinelli (dif, 91, Pontedera); V.Polito (dif, 99, Potenza); O.Urso (dif, 99, Novara); M.Adopo (cen, 00, Torino); D.Alberico (cen, 99); R.Calcagni (cen, 94, Novara); A.Iuliano (cen, 91, Paganese); A.Bianchimano (att, 96, Lucchese); C.Maffei (att, 99, Bitonto); Murilo (att, 95, Virtus Francavilla)