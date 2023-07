Palladinetti elogia Zeman: "Lui e i giovani di talento, una garanzia per il Pescara"

“Zeman? Vive di settore giovanile, ha sempre avuto a cuore la crescita dei ragazzi. Per me è l’uomo della speranza, il tecnico ha dato sempre le opportunità a chi non l’avrebbe mai avuta con altri allenatori. Avere uno sbocco naturale in prima squadra come lui è la soluzione perfetta per il Pescara. Prendere anche ragazzi dalla D è segno di grande conoscenza calcistica. Chi capisce di calcio, si muove in questo modo. Anche da noi Leone spesso pesca nelle categorie inferiori, con successo”. Parola di Antonio Palladinetti, direttore generale del settore giovanile della Ternana, con cui ha da poco prolungato il contratto (scadenza 30 giugno 2026). Il dirigente pescarese fa parte del team tutto adriatico che lavora per le Fere: il ds Luca Leone, il club manager Carlo Mammarella e il responsabile tecnico delle giovanili, Silvio Paolucci.





Nella sua ultima stagione a Pescara, 2018/2019, Palladinetti ha vinto assieme a Luciano Zauri il campionato Primavera 2. Poi ha iniziato a portare le sue conoscenze e la sua visione di calcio in giro per l’Italia. Da un anno e mezzo in Umbria, il direttore sta attuando una sorta di rivoluzione nel club rossoverde, che nei prossimi giorni dovrebbe cambiare proprietà. “Sono contento che la società e il ds Leone abbiano compreso i tempi del settore giovanile e mi abbiano permesso di migliorare l’organizzazione del nostro che, pur partendo da una buona base, aveva bisogno di crescere. Il rinnovo è un bellissimo attestato di stima nei miei confronti”.



Palladinetti non ha ancora piazzato colpi di mercato dalla sua terra per le giovanili ternane, ma il suo occhio segue tutto con attenzione: “Il territorio abruzzese è sempre monitorato, abbiamo avuto finora tanti ragazzi abruzzesi in prova. C’è qualità e tanta scelta, chissà che un giorno…”.



Tra i tanti ragazzi portati a Terni, anche alcuni baby stranieri molto interessanti e già entrati nel giro della prima squadra di Lucarelli: “Il portiere romeno Robert Matej, 2006, è molto interessante: con Silvio Paolucci l’abbiamo visto in uno stage e oggi è in ritiro con la prima squadra. Farà strada. In questo momento ci sono diversi ragazzi delle giovanili al lavoro a Cascia agli ordini di Lucarelli. Un bel segnale di fiducia per chi lavora sui vivai, come Paolucci”.





L’arrivo dei baby in prima squadra primo risultato della politica del direttore pescarese: “A Pescara è più facile incanalare i ragazzi nel percorso della prima squadra, lo dice la storia del club. In altri posti bisogna avere la mentalità giusta. A Terni Luca Leone ha cambiato la filosofia societaria, anche per questo mi ha voluto lì. Il direttore è sempre partecipe e presente, in campo spesso segue gli allenamenti dell’Under 17 o della Primavera".





Palladinetti sperava di ritrovare il Delfino in B l'anno prossimo... “Purtroppo il "derby" è rinviato. Il Pescara lo seguo sempre con amore e trasporto. Ero stato contentissimo del ritorno di Zeman, ero certo che la mossa avrebbe pagato. Ed era quasi fatta. Quel gol in pieno recupero del Foggia ha guastato i piani e i sogni di tutti. La C gli sta stretta, vedere il Delfino su certi campi di C è deprimente. Spero di giocare il derby nel 2024 in B”.



Sulla politica di mercato biancazzurra, il dirigente della Ternana dice: "Prendere giocatori che hanno una scuola importante alle spalle, Genoa, Juventus o Inter, è sinonimo di garanzia: se un ragazzo è a quei livelli, ha dei valori. E prima del salto nelle rispettive prime squadre, il Pescara si propone come trampolino per fare una tappa intermedia. Da sempre, chi arriva all’Adriatico da questi club è un giocatore di prospettiva”.