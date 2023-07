Calciomercato Pescara, colpo a sorpresa dalla Premier League

Il colpo a sorpresa del Pescara? Arriva dalla Premier League. Il Delfino sta insistendo per chiudere con un talento ex West Ham, svincolato, ma corteggiatissimo, non solo in Italia. Era stato il presidente Daniele Sebastiani a preannunciare un possibile affare di mercato “alla Rafia”, ovvero l’acquisto di un giocatore di categoria superiore in grado di “spaccare” le partite in serie C, come ha fatto negli ultimi mesi il francotunisino. Il colpo del mercato potrebbe arrivare direttamente dall’Inghilterra. Trattative in corso con l’irlandese Armstrong Oko Flex, un esterno sinistro offensivo, svincolato dal West Ham United, classe 2002, nato a Dublino.

Armstrong Oko-Flex è cresciuto nel settore giovanile dell’Arsenal, un talento emergente che ha messo in mostra le sue qualità prima con le giovanili dei Gunners e poi con l’altro club londinese, dov’è arrivato al termine di una parentesi scozzese, nel glorioso Celtic Galsgow (squadra riserve), e una in Galles, con lo Swansea. Con i biancoverdi si è messo in mostra attirando l’attenzione del West Ham, che però non gli ha rinnovato il contratto a fine stagione nonostante i 14 gol segnati in 35 partite con la formazione giovanile (ha anche debuttato in Conference League nei preliminari dell’estate scorsa, coppa poi vinta dagli inglesi contro la Fiorentina). Il giocatore ha vestito le maglie delle Nazionali giovanili inglesi, ma da qualche tempo ha scelto di vestire la maglia verde della sua Irlanda, che ha difeso negli ultimi anni nelle categorie Under 20 e Under 21.

Ora Oko Flex sogna l’Italia. A 21 anni, il Pescara di Zeman potrebbe essere il suo trampolino di lancio per arrivare presto in serie A. I biancazzurri lo prenderebbero a titolo definitivo e con un contratto triennale (ingaggio che sarebbe modulato e ritoccato in caso di salto in B).