Calciomercato Pescara, tutte le trattative

E' iniziata ufficialmente la sessione estiva di calciomercato. Il Pescara comincia a fare sul serio, a meno di due settimane dalla partenza per il ritiro. Per Squizzato e Merola mancano solo gli annunci ufficiali. Potrebbe seguirli a breve il centrocampista Collodel, che attende solo l’esito del ricorso del Siena dopo l’esclusione dalla serie C per finire sulla lista degli svincolati e firmare un triennale con il Pescara. Il lavoro della società biancazzurra, però, è frenetico e i nomi sul taccuino sono tanti: mancano meno di due settimane alla partenza e la rosa al momento è un cantiere aperto. Non si sblocca l’arrivo dalla Fiorentina del ventenne Lucchesi, tentato da una chiamata dalla Ligue2 francese, ma nelle ultime ore tornato prepotentemente nel radar biancazzurro: la società attende con fiducia il sì del centrale. Il Delfino non ha fretta, essendo coperto nel reparto centrale con Pellacani, Mesik e Brosco.

Diversa la situazione sulle fasce. Dopo l’addio di Cancellotti (ha firmato con l’Avellino: biennale), a destra non ci sono giocatori. A sinistra il solo Milani. Delli Carri ha una lista lunga di obiettivi per il reparto. Il primo resta Ghislandi, dell’Atalanta, ma bisognerà capire se il 22enne entrerà nella rosa della formazione under 23 bergamasca. E’ in ballo anche il possibile ritorno di Saccani, dal Sassuolo. L’elemento che piace al direttore sportivo è Nicolò Savona della Juventus Next Gen, ma potrebbe giocare un altro anno con la seconda squadra bianconera. Difficile convincere Pierozzi, 22 anni, della Fiorentina: dopo l’assaggio di B al Como, non vorrebbe scendere di categoria, anche se potrebbe cambiare idea tra qualche settimana. Più giù tra i papabili ci sono anche Gabriele Mulazzi, altro elemento della Juve Next Gen, e Romano Floriani Mussolini, della Lazio. A sinistra, invece, resiste la candidatura di Gozzi, che potrebbe tornare indipendentemente dall’affare Rafia.

Con Plizzari verso la B (Ascoli), Sommariva in uscita (Genoa) e D’Aniello non rinnovato, il Pescara oggi è senza un portiere. L’idea delle ultime ore è quella di riportare alla base, in prestito, il 22enne Alessandro Sorrentino, ceduto un anno fa al Monza (contratto di cinque anni), ma rimasto in panchina per tutta la stagione (solo due presenze da fuoriquota in Primavera 2). Il numero uno cresciuto nel vivaio biancazzurro sarebbe un potenziale titolare, che ha la stima e la fiducia dell’ambiente. Ma servirà anche un secondo. Delli Carri deve valutare se puntare su un altro giovane o un elemento più esperto. Il cagliaritano Ciocci, 21 anni, e il 28enne Daniele Borra, svincolato dalla Virtus Entella, i due nomi in ballo.

Centrocampo e attacco

Altro reparto da rifondare è il centrocampo. Detto di Squizzato, i possibili arrivi di Collodel e Tunjov sarebbero due colpi pesanti nella costruzione della nuova mediana. A loro va aggiunto anche il confermato Aloi, ma non basterebbero a completare il pacchetto. Per questo, il Delfino continua a monitorare la situazione di Daniel Sannipoli, giovane regista del Latina scovato in D, a Trastevere.

Con Merola, e i confermati Cuppone e Vergani, l’attacco biancazzurro non è il reparto che viene considerato prioritario in questa fase di mercato. Anche perché resta il dubbio-Lescano: se il bomber non parte, ci sarà bisogno solo di due ritocchi sugli esterni. In caso di addio dell’italoargentino, servirà un nome di prima fascia per rimpiazzarlo. Delli Carri per ora si concentra su esterni mancini. Il primo nome è quello di Desogus, 21 anni, che dovrebbe tornare in prestito dal Cagliari. Piace anche un giovanissimo, il 2004 Francesco Dall'Aquila, 12 gol con la Primavera del Torino. In lista anche Felici della Triestina e un altro baby, Accornero, del Genoa.