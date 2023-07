Calciomercato Pescara: ok Tunjov e Masala, si stringe per Collodel

Oggi il Siena dovrebbe essere definitivamente fuori dalla prossima serie C. Una situazione che il Pescara monitora con grande attenzione, perché dal futuro del club toscano dipende anche quello del centrocampista piemontese di Borgomanero, 25 anni da compiere, Riccardo Collodel. E’ uno degli obiettivi principali del Delfino da diverse settimane. Anzi, dalla scorsa estate, quando Delli Carri provò a strapparlo alla Cremonese. Il Siena ebbe la meglio un anno fa, offrendo al calciatore un contratto quadriennale. Ma la bocciatura della Covisoc rispedisce il Siena nei dilettanti, per l’ennesimo fallimento della storia del club toscano. Collodel, invece, continuerà la sua avventura in Serie C. Sono tante le squadre che lo marcano stretto e stanno dando vita ad una volata per assicurarsi il centrocampista: non solo il Pescara, ma anche Gubbio, Ancona, Novara, Lucchese (Collodel è un ex dei toscani) e Catania, new entry delle ultime ore. Tutti club pronti ad approfittare del quasi certo svincolo del giocatore che sarà dunque acquistabile a parametro zero e, per questo, assieme ai suoi agenti adesso sta cercando l’offerta migliore sia dal punto di vista tecnico che economico. Il Delfino gli ha proposto un triennale importante e lo metterebbe al centro del suo progetto tecnico in una mediana giovane, ma di grande qualità, con Squizzato e Tunjov, oltre al confermato Aloi. Oggi potrebbe esserci l’incontro decisivo con i suoi agenti per mettere nero su bianco, o almeno per il sorpasso decisivo sulle rivali. Zeman può incrociare le dita: Collodel potrebbe essere presto un altro colpo del mercato biancazzurro.

Tunjov e Masala

Delli Carri ha chiuso l’affare-Tunjov, portando in riva all’Adriatico la mezzala estone del 2001 con un contratto triennale. Un vero colpaccio di mercato per uno dei giovani più promettenti visti nelle ultime stagioni tra C e B. Tra una settimana Tunjov sarà in città per visite mediche e raduno previsto all’Ekk Hotel domenica 16. L’ex centrocampista della Spal può considerarsi il primo acquisto della nuova stagione. Per Squizzato e Merola ci sarà ancora qualche giorno di attesa, soprattutto per l’attaccante dell’Empoli. Il club toscano non ha ancora dato il via libera alla cessione a titolo definitivo, ma difficilmente potrà mettersi di traverso considerata la volontà del giocatore di sposare ancora il calcio di Zeman.

Aspettando la fumata bianca con l’Empoli, e per non restare con il cerino in mano, Delli Carri si è portato avanti con un’altra operazione a sorpresa per il tridente del boemo: è fatta il 19enne Michele Masala, svincolato dopo l’ultima stagione con la Primavera del Cagliari. Masala sarà il vice di Merola nel progetto definitivo del Pescara. La società lo ha blindato con un contratto triennale. Se a destra Masala si giocherà il posto con un titolarissimo come Merola, a sinistra potrebbe avere molte chance di essere protagonista Jacopo Desogus, 21 anni, ex compagno di squadra nelle giovanili cagliaritane di Masala. Si lavora per il rinnovo del prestito, ma cercando di convincere i sardi a inserire il diritto di riscatto a favore del Delfino.

Mesik-Venezia



A Milano, il Pescara incontrerà a breve anche i dirigenti del Venezia per parlare di Ivan Mesik. Zeman vorrebbe tenere lo slovacco per la difesa almeno per la prossima stagione. Ad oggi, il centrale non è sul mercato, ma l’interesse di una piazza importante di B lascia aperta ogni ipotesi sul suo futuro. Il giocatore è attratto dal salto di categoria, ma Delli Carri potrebbe trovare con il collega Antonelli la via giusta per chiudere: cedere il cartellino del 22enne ai lagunari, strappando un anno in prestito al Delfino. Sarebbe la chiusura del cerchio per soddisfare tutte le parti in causa, compreso il Nordsjaelland, che dalla vendita del calciatore incasserebbe il 50% dell’importo.