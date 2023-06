Calciomercato Pescara, si chiude con l'Inter per il primo acquisto

Trovata la quadra per chiudere con Niccolò Squizzato, il regista dell’Inter reduce dal prestito al Renate. Dopo le tensioni delle ultime ore, il Pescara ha chiuso per l’acquisto a titolo definitivo del play classe 2002: ai nerazzurri andrà il 40% della futura rivendita. Fatta anche con l’Empoli per Merola: l’esterno offensivo pallino di Zeman firmerà un triennale con i biancazzurri. Ai toscani resterà il diritto al 30% della futura rivendita. Ma per la società del presidente Sebastiani un grande affare che aumenta notevolmente il patrimonio tecnico-finanziario del club.

Caccia ai terzini

Delli Carri spera di tornare da Milano con altre notizie positive per il boemo, che nelle prossime ore rientrerà in città per apporre la sua firma sul contratto. Servono almeno tre terzini, due a destra e uno a sinistra, per chiudere con Milani (ma occhio alle sirene dalla B per l’esterno basso toscano) il pacchetto dei laterali e il reparto difensivo. E’ aperta la strada che porta al ritorno di Gozzi a sinistra: se il Genoa la spunterà per Rafia (4 milioni la valutazione del Delfino per il suo talento, mail 40% del ricavato spetta alla Juventus), il difensore potrebbe entrare nell’affare e diventare un giocatore pescarese a titolo definitivo. Ma per Rafia è aperta un’asta: ci sono anche Frosinone, Lecce e Sassuolo. Prima della partenza per il ritiro, il Pescara proverà a chiudere la cessione del francotunisino.

Sulla destra, rimasta senza interpreti, mancano due giocatori. La società pensa al ritorno di Saccani dal Sassuolo (anche qui, se gli emiliani chiudessero per Rafia, il terzino potrebbe rientrare nell’affare e sbarcare a titolo definitivo all’Adriatico), ma torna di moda un nome già inseguito un anno fa: è quello di Davide Ghislandi, 22enne di proprietà dell'Atalanta, che l’estate scorsa fu vicinissimo al Delfino, prima dell’inserimento della Triestina, con cui ha giocato nell’ultima stagione in C. Ora Ghislandi va in scadenza (2024) con l’Atalanta e il Pescara tenta il colpo per acquistarlo a titolo definitivo con la stessa formula impiegata per Squizzato con l’Inter. L’agente del terzino destro è Beppe Riso, che negli anni ha sempre lavorato con il Pescara. Contatti avviati tra le parti.

Tunjov vuole il boemo

Effetto Zeman sul mercato. Il talento estone in scadenza con la Spal, la mezzala offensiva Tunjov, 22 anni, di fronte al bivio della sua carriera – la proposta di rinnovo biennale avanzata dal ds del suo club, Fusco, e la possibilità di trasferirsi alla corte del boemo – avrebbe espresso la volontà netta di dire sì al Pescara per poter lavorare alle dipendenze del tecnico di Praga nella prossima stagione. Un cambio di rotta che ha riallacciato i discorsi tra il ds Delli Carri e l’entourage del giocatore, raffreddati nell’ultimo periodo. C’è ancora da lavorare, ma il colpo Tunjov (due anni fa protagonista nel girone B con la maglia della Carrarese su intuizione dell'ex ds biancazzurro Minguzzi) è ancora possibile.