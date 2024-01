Nomi nuovi e vecchie idee, il punto sul mercato del Pescara

La sessione invernale di calciomercato sta per entrare nel vivo ed il Pescara, una volta sistemata la questione portieri, ha due necessità: una punta e una mezzala. Ceduti Manu e Mora (leggi qui l'ultima cessione di casa Delfino), ora ci sono margini per fare innesti. Ma probabilmente ci si ridurrà al rush di sessione per concretizzare le tante trattative in ballo. Adesso vediamo, nome per nome, lo stato dell'arte in entrata ed in uscita:

Meazzi: Classe 2001, Lorenzo Meazzi è in scadenza a giugno con l’Entella ed era una vecchia idea Contatti avviati per un elemento che il nuovo tecnico Gallo non vede troppo. Ha corsa e qualità, nasce trequartista ma si disimpegna con profitto anche mezzala in grado di giocare tra le linee. Complessivamente, 78 presenze con 7 gol all’attivo con i liguri, 3 partite in B, lanciato da Vincenzo Vivarini nel 2021. Non rinnoverà ma l'Entella vuole indennizzo.

Battistella, Besaggio, Girelli, Sannipoli: nomi non nuovi per Delli Carri. Battistella del Modena ha fisico e qualità tecniche alla cascione e piace tantissimo. Gioca poco, ma i Canarini sembrano non volersene privare. A fine mercato un tentativo si farà più approfondito, anche se dovesse arrivare prima Meazzi. Per Girelli la Sampdoria ha dato il via libera all'uscita, ma solo a fine mese quando rientrerà l'emergenza blucerchiata in mediana. Su Girelli ci sono altre squadre, a partire dal Lecco, ma Pescara è meta graditain caso di C. Sannipoli è fuori dai radar. Piaceva l'estate scorsa, l'Avellino più più lesto e munifico (soprattutto) nell'esaudire le richieste del Latina. Andrà a giocare lontano dall'Irpinia a titolo temporaneo, ma non a Pescara. Besaggio piace, ma è più trequartista ed il Brescia non lo mollerà facilmente. Il Pescara non vuole prestiti secchi ma prendere giocatori sui quali può monetizzare.

Rauti, Pecorino, Da Graca, Abiuso, Rijks: al momento in entrata sono questi i nomi per l'attacco. Rauti e Pecorino sono al Sudtirol, che nicchia all'idea di cederli, ma il secondo è in prestito dalla Juve dove è tornato da pochissimo Da Graca. Ques'tultimo può anche restare in forza alla Next Gen. Ma piace. Da registrare un sondaggio per l’attaccante classe 2003 dell’Utrecht U21 Mees Rijks. Costi dell’operazione importanti, quindi trattativa non semplice. Il giocatore però piace e si registra un tentativo della società biancazzurra che però non vuole riconoscere la percentuale sulla futura rivendita che gli olandasi richiedono. Abiuso del Modena è un pallino di Delli Carri ma il Modena al momento fa muro. Uno dei sogni, destinato a rimanere tale, è Tommaso Fumagalli della Giana Erminio. La squadra di appartenenza chiede una cifra non in linea con i parametri pescaresi e sta parlando con più club di serie B, disponibili a prelevare il giocatore e a lasciatlo in prestito fino a fine stagione nel team dove sta facendo non bene ma benissimo.

Vergani e Tommasini: il primo non resterà sicuramente a Pescara. C'è la Feralpisalò in B, il Modena ha detto no allo scambo con Abiuso. In C piace a mezza categoria, ma al momento nessuna squadra ha fatto breccia nel suo cuore. A vuoto il tentativo concreto del Taranto per convincere Christian Tommasini a tornare in riva allo Jonio. Eziolino Capuano, sponsor principale dell'ipotesi, offre al giocatore una maglia da titolare ed è disposto ad accoglierlo in prestito secco. Ma il giocatore, insoddisfatto dell'impiego che gli ha dato Zeman in questi 6 mesi, è vicinissimo alla Lucchese, che è in pressing da giorni. Prestito secco o prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in base al rendimento offerto dal centravanti in questi ultimi 6 mesi le possibili formule del trasferimento. Se uscissero entrambi, oltre ad una punta di spessore arriverebbe un giovane: Caia.

Tunjov, Maistro, Kolaj e Aloi: difficile ma non totalmente da escludere un addio di un centrocampista importante. Aloi va a scadenza e non c'è stata fumata bianca per il rinnovo. Può salutare a giugno come ha fatto Cancellotti o essere ceduto negli ultimissimi giorni di mercato per non rischiare di perderlo tra sei mesi a zero euro. Tunjov non è contento di esser stato messo fuori dai titolari da Zeman nell'ultimo mese. Il suo entourage ha offerte dall'estero che se fossero alte sarebbero accettate dal Delfino. Dalla B italiana per ora solo sondaggi. Sarà invece risolto anticipatamente il prestito di Aristidi Kolaj al Lumezzane, diretto con la stessa formula al Sorrento. Difficile un ritorno dell'ex Maistro, poco compatibile col 4-3-3 zemaniano.