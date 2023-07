Calciomercato Pescara, Sebastiani: "Lavoriamo su un grosso colpo in attacco"

“Stiamo preparando un grosso colpo in attacco. Alla Rafia. Se ci riesce…”. Il presidente Daniele Sebastiani ha scosso la conferenza stampa di ieri, lasciando tutti con il fiato sospeso. In attesa di capire su chi si sta concentrando il lavoro a fari spenti della società per completare l’attacco biancazzurro dopo gli addii di Lescano e Rafia, Sebastiani ha fatto il punto della situazione. A partire dalla questione gironi. Delfino di nuovo al sud, nel girone C, o accoppiato al Pineto nel girone B. Ad oggi c’è grande incertezza, anche a causa dei ricorsi e degli organici dei campionati non ancora completi, dopo le esclusioni di Reggina, Lecco, Pordenone e Siena. L’inizio della C scivolerà al primo fine settimana di settembre. “C’è da aspettare per i gironi. Bisogna capire quali saranno le squadre in C e poi capiremo in che girone saremo. Credo che il campionato slitti di almeno una settimana”, ha detto il presidente.

Le uscite di Lescano e Rafia vengono spiegate così: “Per Facundo fino alla chiamata della Triestina non avevamo ricevuto richieste. Sono soddisfatto dell’operazione, non potevamo offrirgli un contratto come quello della Triestina. Un grande in bocca a lupo a lui. Idem per Rafia: è un classe ‘99 e non aveva fatto benissimo prima di venire qui. A Pescara ha fatto cose importanti ed è riuscito a fare il doppio salto. La reputo un’operazione giusta, mantenendo anche una percentuale sulla rivendita”.

Il presidente ha assistito da bordo campo al primo test della squadra giovedì scorso. Anche lui, come i tifosi presenti, ha notato un Pescara a due velocità. I giovani appena arrivati che sgommano sul prato del Mastrangelo nel primo tempo, in cerca di un posto nel cuore e nella formazione di Zeman, e alcuni “anziani” scesi in campo nella ripresa al piccolo trotto. “I giovani hanno avuto un atteggiamento migliore? E’ normale, anche se questa cosa fa arrabbiare il mister. Anche a me il primo tempo è piaciuto di più, sembrava di essere tornati alle prime amichevoli del 2011... Non abbiamo assilli, se qualcuno vuole andare via non ci metteremo a piangere. Qualche sofferenza c’è, chi non è abituato a lavorare tanto come chiede il mister soffrirà. Ma ora è presto per parlarne, non si possono esprimere giudizi dopo questa prima amichevole. Sono passati solo pochi giorni di lavoro”.

Accornero e compagni sembrano aver già capito che tipo di calcio bisognerà praticare in biancazzurro: “I ragazzi hanno più stimoli, vogliono mettersi in mostra. Le partite vere, però, saranno diverse. Chiaro che nel primo tempo abbiamo visto cose tipiche del mister, e qualche ragazzo ha mostrato di avere quel qualcosa in più. Se il buongiorno si vede dal mattino… Delli Carri sta facendo un ottimo lavoro, portando ragazzi meno conosciuti, non da titoloni di giornale, ma di sicuro non degli scappati di casa”.