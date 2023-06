Calciomercato Pescara: rivoluzione in attacco, ma Vergani resta

Il futuro di Edoardo Vergani è ancora a Pescara: l'attaccante crescuìiuto nell’Inter è sulla lista dei confermati per la stagione 2023/2024. Tra le tante partenze previste in casa biancazzurra, non figura quella del giovane centravanti cresciuto in nerazzurro e passato anche da Bologna e Salernitana. Lo ha deciso, assieme al ds Delli Carri, proprio Zeman, che punta sulle qualità del centravanti. La sua prima stagione in riva all’Adriatico è stata piena di alti e bassi, ma si è chiusa con 28 presenze totali e 6 reti. Non sono numeri da buttare, per un calciatore di soli 22 anni, ma non ancora all’altezza delle aspettative che da anni gli addetti ai lavori nutrono verso questo promettente bomber. Vergani spesso ha dato la sensazione di essere ad un passo dal grande salto di qualità, giocando diverse partite da titolare con Colombo e trovando anche qualche gol decisivo. Poi però ha vissuto periodo di eclissi totale, in panchina, o in campo solo per pochi spezzoni, senza mai dare l’idea di essere il giovane talento affamato in grado di sbaragliare la concorrenza e stravolgere le gerarchie. Anche la sua ultima prestazione, nella semifinale di ritorno contro il Foggia all’Adriatico, in campo è parso l’ombra di sé stesso (anche un errore difensivo sulla marcatura a Markic, che segna di testa il 2 a 2 nei supplementari). Ma le qualità tecniche di Vergani restano indiscutibili. Il pedigree è di altissimo profilo. Quello che manca è l’atteggiamento, lo spirito battagliero e le motivazioni: Zeman ha intravisto in lui un potenziale attaccante da doppia cifra ed è pronto a scommetterci nel prossimo ritiro. In caso di addio (probabile) di Lescano, Vergani potrebbe ritrovarsi il potenziale titolare del tridente del boemo, in attesa che dal mercato arrivi un’alternativa importante nel ruolo, con cui andare a giocarsi una maglia ogni domenica nella prossima stagione.

Obiettivo Gabrielloni

Il tecnico punta ad una coppia di attaccanti centrali di grande livello. Uno potrebbe essere il giovane ex Inter, l’altro Alessandro Gabrielloni, bandiera del Como, classe 1994, fresco di prolungamento con i lariani fino al 2027. Gabrielloni è un giocatore bandiera del Como, anche per questo il club lo ha sempre tenuto in lista. I tifosi lo adorano, essendo stato l’uomo dell’ultima promozione in B. Ma la proprietà attuale punta a fare le cose in grande e sogna la A. Dopo aver già confermato Patrick Cutrone, sta trattando con il 36enne James Vardy, in scadenza con il Leicester appena retrocesso dalla Premier. L’arrivo di un giocatore di livello internazionale chiuderebbe lo spazio a Gabrielloni, pronto a chiedere di andare in prestito a giocare altrove. Il Pescara, e soprattutto Zeman, gli garantirebbero una chance per tornare ad essere grande protagonista, anche se in C.

Arriva un difensore

Il primo colpo dell’estate sarà, però, un difensore: accordo in dirittura d’arrivo con la Fiorentina per il prestito di Lorenzo Lucchesi, 20 anni, difensore centrale della Primavera di Alberto Aquilani, vice campione d’Italia. Alla Viola andranno, in cambio, alcuni baby del vivaio biancazzurro.