Calciomercato Pescara, Nicola Rigoni è un nuovo giocatore biancazzurro. In una breve nota la società del presidente Sebastiani ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con il Monza Calcio per il prestito fino a giugno del giovane centrocampista, classe 1990, che vanta già 142 gare in Serie B con 10 goal.

Non solo, perché Rigoni ha anche siglato 83 reti in A con le maglie di Chievo, Cittadella, Reggina e Vicenza. In quest'ultima squadra è stato allenato, durante la stagione 2012-2013, dall'attuale tecnico degli abruzzesi, Roberto Breda, che ora dunque ritroverà in riva all'Adriatico.

Inoltre Rigoni a Monza ha ottenuto, nella scorsa stagione, la promozione nel campionato cadetto, dove ha continuato a militare in questa prima parte di stagione, prima di approdare al Delfino.