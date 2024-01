Via vai tra i pali biancazzurri: il Pescara ha preso il vice Plizzari

Il Pescara ha ingaggiato il vice Plizzari. Il nuovo portiere biancazzurro è Manuel Gasparini, rilevato in prestito dal Potenza. Classe 2002. cresciuto nell’Udinese dove debuttò anche in serie A, domani mattina (4 gennaio) sosterrà il primo allenamento agli ordini di Zeman e sarà disponibile per la prossima gara del Delfino in casa della Juventus Next Gen. Sostituirà Giuseppe Ciocci, che il Pescara ha ridato al Cagliari ma che sarà un avversario dei biancazzurri perchè il giocatore è stato subito girato a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 al Pontedera. Ciocci in Toscana indosserà la maglia numero 12. "Sono carico dopo questi mesi di stop, sto bene e non vedo l'ora di scendere in campo. Mi hanno sempre parlato benissimo di questa piazza", le prime dichiarazioni di Ciocci in granata. "Mi fa piacere ritrovare mister Canzi: ci conosciamo dai tempi della Primavera e la fiducia è reciproca. Per il Pescara sfuma quindi il ritorno di Vincenzo Fiorillo, per i costi eccessivi della trattativa. Se ne riparlerà eventualmente in estate.