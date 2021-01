Calciomercato Pescara: Machin forse torna, Ventola va all'Arezzo

Calciomercato Pescara, importante novità: Machin forse torna in riva all'Adriatico. A un anno dal suo passaggio nel Monza, avvenuto a fine gennaio 2020, il giocatore guineano potrebbe infatti vestire nuovamente la casacca biancazzurra. In Lombardia, chiuso da Boateng, Josè ha avuto poco spazio. Tuttavia sulle sue tracce ci sarebbe anche un club della Liga spagnola. Il diretto interessato deciderà dove andare all’inizio della prossima settimana.

Sul fronte in uscita, invece c'è Ventola che va all'Arezzo a titolo definitivo. Con molta probabilità anche Di Grazia si trasferirà nel club toscano, ma in prestito. Esposito tornerà all’Inter dopo il prestito alla Spal e potrebbe arrivare in prestito a Pescara. Piacciono anche Ceravolo e Ciofani. Per la difesa si parla dell’italo-nigeriano Okoli della Spal, ma di proprietà dell’Atalanta.