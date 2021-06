Calciomercato Pescara: Fiorillo verso la Ternana?

L'estremo difensore biancazzurro Vincenzo Fiorillo potrebbe lasciare il Pescara per accasarsi alla Ternana. È quanto riporta Terni Today, che parla di «un vero e proprio ‘casting’, seppur virtuale e dettato dalle indiscrezioni di mercato, per individuare il nuovo portiere della Ternana che affiancherà Antony Iannarilli nella prossima stagione». Sfumata la candidatura di Nicolas Andrade, in procinto di accasarsi al Pisa, al momento sono quattro i principali indiziati per ricoprire tale ruolo.

Il primo, spiega Terni Today, è proprio «Vincenzo Fiorillo (classe 1990), di proprietà del Pescara, che può vantare oltre 300 presenze tra squadre di club, nazionali e giovanili e milita nella società biancazzurra da sette stagioni filate. Poi c’è Alberto Paleari, classe 1992, in forza al Genoa che lo ha prelevato dal Cittadella con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Tre le presenze maturate in massima serie, nel corso della stagione appena archiviata. Su Paleari si evidenzia anche un interesse del Parma. Inoltre Lukas Zima (classe 1994) di proprietà del Grifone in cerca di una nuova esperienza professionale, dopo aver indossato in due stagioni la maglia del Livorno (2018-2019 e 2019-2020). Infine Nicola Leali, che ha difeso in 35 occasioni la porta cadetta dell’Ascoli».