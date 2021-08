Calciomercato Pescara: Fiorillo ed Elizalde salutano i biancazzurri, torna Frascatore

Il portiere lascia dopo 7 anni e passa a titolo definitivo alla Salernitana, mentre il difensore va in prestito all'Atlético Peñarol

Vincenzo Fiorillo ed Edgar Elizalde lasciano il Pescara. Il portiere passa alla Salernitana a titolo definitivo, e la società biancazzurra lo ringrazia "per la professionalità mostrata in questi 7 anni". Il difensore, invece, va in prestito all'Atlético Peñarol.

Tuttavia il mercato del Delfino si muove anche in entrata: acquistato a titolo definitivo il difensore classe 1992 Paolo Frascatore. Per lui si tratta di un ritorno: il calciatore si è legato al club adriatico per i prossimi due anni.