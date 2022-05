Elizalde verso l'addio: il Penarol pronto a riscattarlo

Edgar Elizalde, 22 anni, potrebbe continuare a difendere la maglia del glorioso Penarol, nel massimo campionato in Uruguay. Il difensore di proprietà del Pescara, dal 1° luglio tornerebbe a tutti gli effetti nella disponibilità del Delfino, ma il Penarol sembra seriamente intenzionato a riscattare il suo cartellino a titolo definitivo.

E anche lo stesso Elizalde, da quanto trapela, starebbe benissimo in casacca giallonera per aprire un ciclo di vittorie, dopo il trionfo lo scorso dicembre alla fine del torneo di clausura 2021, in cui il difensore ex Pescara si è laureato campione giocando praticamente sempre da titolare (idem in Coppa Libertadores). Altra storia rispetto alle delusioni accumulate in riva all'Adriatico, sempre ai margini dei progetti delle ultime stagioni nonostante le grandi aspettative.



“I miei rappresentanti stanno parlando con il Penarol, che mi aveva già detto dell'intenzione di poter restare almeno fino a dicembre. Ma per ora sono solo voci”, le parole del difensore a Espn. “Sto molto bene e a mio agio al Penarol, ma dobbiamo vedere cosa si può aggiustare poiché non dipende solo da me e dal club, ma anche dalle intenzioni del Pescara: speriamo che si raggiunga un accordo”. Discorso chiaro: Elizalde non ha alcuna intenzione di rientrare in Italia, a meno che per lui non si aprano discorsi di mercato diversi anche nel nostro calcio. O arriva una chance importante – e non in prestito – in A o in B, altrimenti per il centrale uruguaiano il futuro sarà in patria, con la leggendaria casacca dei Carboneros.



Il Pescara non dovrebbe mettersi di traverso nella trattativa per la cessione del 22enne di Casupà al Penarol, anzi spera di poter chiudere un’operazione redditizia e ottenere una discreta plusvalenza, ora che il difensore si è ritagliato un ruolo da protagonista ad alti livelli e – da quanto filtra – potrebbe entrare presto nel giro della Nazionale maggiore uruguaiana.



Elizalde era arrivato dal Wanderers Montevideo nell’estate del 2017. Un talento in patria, nel giro di tutte le Nazionali giovanili della Celeste. Un futuro assicurato in A, ci scommettevano tutti. Ma all’Adriatico nessuno ci ha creduto e ha avuto il coraggio di dargli fiducia sul serio. Sempre ai margini, anche se su di lui – dopo alcuni apparizioni convincenti in Primavera, con cui ha vinto il campionato con Zauri (18 partite e 1 gol) – sembravano esserci le big della serie A. In biancazzurro ha collezionato soltanto 6 partite tra B e Coppa Italia. Zeman il primo a lanciarlo, Pillon ci ha provato. I prestiti: a Catanzaro è partito bene, poi è uscito dai radar. L’anno scorso con la Juve Stabia il meglio, in C: Padalino lo lancia titolare come centrale di sinistra nella difesa a tre. Stesso ruolo per cui lo vuole, in estate, niente meno che il Penarol. Elizalde sente aria di casa e torna a giocare a grandi livelli, titolare nel massimo campionato con cui ha conquistato il suo 53° titolo di campione dell’Uruguay.