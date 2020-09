Calciomercato Pescara: arriva Damir Ceter Valencia, Del Grosso passa al Giulianova

Nel primo pomeriggio di oggi, 7 settembre, è atterrato in città il colombiano Damir Ceter Valencia per sottoporsi a visite e tamponi sierologici. Nell'occasione, il giocatore era accompagnato dal team manager biancazzurro Andrea Gessa. Sul fronte del mercato in uscita è invece da segnalare il saluto di Cristiano Del Grosso, che lascia il Delfino per unirsi al Giulianova Calcio.

Intanto, agli ordini di mister Oddo, prosegue la preparazione estiva al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo. Oggi doppia seduta di allenamento. Anche ieri, nonostante fosse domenica, la squadra è andata in ritiro e ha effettuato una doppia seduta tecnica, cui hanno partecipato - svolgendo lavoro individuale - anche i nuovi arrivi Mirko Valdifiori e Stephane Omeonga.