Calciomercato Pescara, Cristian Bunino ceduto alla Pro Vercelli

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Pro Vercelli per la cessione a titolo definitivo di Cristian Bunino. In una breve nota, la società ringrazia il calciatore "per la professionalità mostrata" e gli augura "le migliori fortune sportive". Dunque Bunino, già andato in prestito ad altre squadre nelle passate stagioni, lascia adesso definitivamente i biancazzurri.

Intanto ci sono riscontri positivi per Auteri dalla seconda parte del ritiro estivo al Delfino Training Center. Ieri tamponi al mattino, attivazione in palestra nel primo pomeriggio e partitella al seguito con corsa nel finale di giornata. Oggi doppia seduta di allenamento.