Calciomercato Pescara, è ufficiale: Christian Ventola saluta i biancazzurri

Importante novità per il Pescara sul fronte in uscita del calciomercato: adesso è ufficiale, Christian Ventola saluta i biancazzurri. Lo ha annunciato oggi in una breve nota la Delfino Pescara 1936, confermando così le indiscrezioni dei giorni scorsi sul possibile addio del calciatore.

La società ha raggiunto l’accordo con l'Arezzo per il trasferimento in Toscana a titolo definitivo del difensore classe 1997. Il sodalizio adriatico, nel salutare Christian Ventola, gli augura "le migliori fortune professionali".