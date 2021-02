Calciomercato Pescara: tutti gli arrivi e le partenze in casa biancazzurra

È lunga la lista di giocatori ceduti ed in arrivo in casa Pescara per la sessione invernale del calciomercato. Il Delfino tenterà dunque di uscire dal periodo negativo che sta vivendo confermato purtroppo dalla sconfitta rimediata ieri contro il Chievo per 3-1. Ecco la lista dei giocatori che hanno lasciato la maglia biancazzurra e quelli che invece la stanno già vestendo o che la vestiranno a breve:

CESSIONI

Ventola, Di Grazia, Bunino, Borrelli, Elizalde, Bocic, Pascali, Ciafardini, Antei, Crecco, Asencio, Diambo, Rossi, Jaroszynski

ARRIVI