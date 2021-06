Calciomercato: il portiere under Sorrentino dal Pescara all'Arezzo

Secondo quanto riporta Arezzo Notizie, l'estremo difensore classe 2002 sarebbe in arrivo nella città toscana per giocare in prestito

Secondo gli ultimi rumors di calciomercato, il portiere under Sorrentino potrebbe approdare all'Arezzo dal Pescara. Stando a quanto riporta Arezzo Notizie, infatti, l'estremo difensore classe 2002 sarebbe in arrivo nella città toscana per giocare in prestito nel prossimo campionato di serie D.

Sorrentino, originario di Chieti, è cresciuto nel Lanciano per poi passare attraverso la Renato Curi Angolana e, appunto, il Pescara. Titolare nell'ultima stagione di Primavera 2, è stato aggregato in alcune occasioni alla prima squadra senza però debuttare mai. Con il Pescara ha vinto il girone B del campionato e la Supercoppa.

Tuttavia sarà necessario attendere l'apertura del mercato il prossimo 1° luglio per avere l'ufficialità. Dalla sponda biancazzurra, sempre in prestito all'Arezzo, c'è anche Di Grazia.