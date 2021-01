Calciomercato Pescara, Andrea Di Grazia raggiunge Ventola all'Arezzo

Altra novità per il Pescara sempre sul fronte in uscita del calciomercato, con Andrea Di Grazia che va a raggiungere Ventola all'Arezzo: la Delfino Pescara 1936 ha infatti comunicato di aver raggiunto l’accordo con i toscani per la cessione dell’attaccante con la formula del prestito secco fino a giugno 2021.

Dunque anche Di Grazia, come emerso da alcune indiscrezioni nei giorni scorsi, saluta i biancazzurri. Al giovane calciatore, classe 1996, la società adriatica augura, come consuetudine, "le migliori fortune professionali".