Calciomercato: il Monza fa ancora spese a Pescara e prende un talento del Montesilvano

Il Monza continua a pescare talenti a Pescara. Dopo aver preso il portiere del Pescara Alessandro Sorrentino, 2002, ora punta sul centrocampista classe 2005 Tommaso Lupinetti, del 2000 Calcio Montesilvano. Lupinetti è un centrocampista moderno, abile in tutti i fondamentali: a Montesilvano dal 2018 per disputare il campionato Giovanissimi Regionali. Le sue qualità vengono subito a galla e la scalata delle categorie è immediata. Dopo aver disputato sottò età la competizione degli Allievi Regionali giocando con i 2003, Tommaso viene chiamato tra i grandi da mister Damiano Cianfagna e il 27 settembre 2020 arriva l’esordio in Eccellenza contro il Penne all’età di 15 anni e 8 giorni.

Il Covid limita il suo rendimento da titolare, che prosegue nell’ultima stagione sotto la guida di Davide Antignani: 24 presenze con tre gol pesantissimi e la perla di Vasto che è la ciliegina sulla torta nella sua esplosione nella massima categoria regionale. Nel 2021/22 il riconoscimento più importante arriva al di fuori del contesto abruzzese: la chiamata della Rappresentativa Nazionale L.N.D. apre le porte del calcio che conta a Tommaso, cercato insistentemente da numerose squadre professionistiche in questi mesi. Arriva l’opportunità più importante, la chiamata del Monza neopromosso in serie A ma già attrezzato per restarci a lungo. Lupinetti farà parte della Primavera 2 di mister Palladino.