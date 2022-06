Calciomercato Pescara: adios Elizalde, il Penarol lo riscatta

Futuro lontano da Pescara per il difensore Edgar Elizalde, 22 anni, nell’ultima stagione in prestito al Penarol. L’uruguaiano, che ha giocato 26 partite in una stagione ricca di soddisfazioni per il club giallonero, verrà riscattato nei prossimi giorni. Si chiuderà quindi la sua poco fortunata esperienza nel Delfino. Arrivato come una grande promessa, seguita e cercata anche dalla Juventus dopo le prime apparizioni in biancazzurro, Elizalde è stato costretto a tornare in patria per essere di nuovo protagonista. Il Penarol ha già diverse richieste per il difensore classe 2000: Elizalde, molto probabilmente, verrà riscattato e poi ceduto al miglior offerente dalla società di Montevideo, pronta a fare una ricca plusvalenza.

Il suo agente, Cavani Senior, così ha parlato alla stampa uruguaiana: “Elizalde ha un altro anno di contratto con il Pescara, che ovviamente vuole recuperare qualcosa di quello che ha investito all’epoca: la società italiana è pronta a negoziare per la cessione e non per darlo in prestito di nuovo. Il Penarol è un club che vende, principalmente, non è abituato a comprare. Ma si è aperta questa possibilità e ora siamo in trattativa. Ci sono proposte da club della MLS negli Stati Uniti, dal calcio messicano e da un grande club argentino. Il Penarol è la priorità del giocatore, che è a conoscenza di tutto sulla sua situazione. Il tempo stringe perché dovrebbe tornare al Pescara dopo il 30 giugno, ma l’idea è che non lo faccia, cosa già discussa con il club italiano. Stiamo affrettando tutte le questioni e penso che chiuderemo entro dieci giorni al massimo”.