Calciomercato Eccellenza: l'ex Pescara Gatti al Delfino Curi

Finora confermati dalla società pescarese Calore, Lupo, Marzucco, Di Giovacchino, Starnieri, Palmisano, Paolilli, e Tamborriello, ha salutato Tankulijc, che si è trasferito al Tolentino. Una delle novità è rappresentata dall'innesto del 2004 Quagliano nel ruolo di terzo portiere. Il giovane juniores potrà crescere al fianco di Tomasch Calore, Raffaele Di Zio e Massimo Fazzano: Andrea Quagliano, portiere classe 2004, è stato aggregato alla prima squadra da mister Bonati come terzo (e come numero uno dell'Under 19) dietro Calore e Surricchio. "Già dagli anni scorsi ho avuto molte possibilità di confrontarmi con i grandi negli allenamenti con i quali sono arrivate anche le prime convocazioni - ha dichiarato Quagliano, che poi ha continuato - da quest’anno sono stato ufficialmente aggregato in prima squadra e ne sono rimasto da subito contento, sto cercando di vivere questi momenti al meglio dando il 100% con tutta la serenità possibile. Dal punto di vista personale punto sempre a dare il meglio in allenamento per me e per la squadra. Sicuramente un grande obiettivo per quanto riguarda la prima squadra è quello di esordire ufficialmente, che sia in campionato o coppa.