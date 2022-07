Calciomercato: un giovane talento del Penne vola in serie C

Su di lui avevano messo gli occhi in tanti dopo l'ultimo campionato di Eccellenza. Marco Cutilli alla fine ce l'ha fatta: passa dai dilettanti alla serie C. L'attaccante del Penne, classe 2004, protagonista nella passata stagione nonostante la retrocessione ai play-out, è un nuovo giocatore della Viterbese, con cui probabilmente giocherà nel girone C di Lega Pro. Cutilli va in prestito, ma il club laziale tra un anno potrà esercitare il diritto di riscatto e acquistare a titolo definitivo il suo cartellino. Decisivo il provino dei primi giugno a Viterbo, assieme all'altro under biancorosso Iezzi. La Viterbese alla fine ha scelto Cutilli, già "svezzato" da un paio di campionati da fuori quota in Eccellenza e più pronto a misurarsi con la realtà della terza serie.

Dopo tanti rumors e tante relazioni sul suo conto, Cutilli compie il grande passo nel calcio professionistico. Curiosità: sarà il terzo giovane talento pennese doc a giocare in serie C nella prossima stagione, dopo Marco Chiarella (2002, Pescara) e Alessandro Faggioli (2000, Virtus Entella).

Il comunicato ufficiale

"La SSD Penne 1920 è lieta ed orgogliosa di comunicare che il proprio tesserato Marco Cutilli, classe 2004, vestirà nella prossima stagione la maglia della Viterbese, in serie C. Il giovane calciatore si trasferirà a Viterbo in prestito annuale con diritto di riscatto da parte della società laziale. Nell'esprimere tutto il proprio orgoglio e soddisfazione, la società augura a Marco le migliori fortune sportive, sperando che quella viterbese sia solo la prima tappa di una lunga carriera tra i professionisti".